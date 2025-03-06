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Операторы дронов показали меткие удары по врагу на Покровском направлении

Операторы дронов показали меткие удары по врагу на Покровском направлении

Операторы дронов показали меткие удары по врагу на Покровском направлении

Оператор дрона / Фото: Отдельный отряд БССН "Тайфун"

Украинские дроны прицельно уничтожают вражескую технику, в частности, расположенную в укрытии.

Операторы БПЛА отдельного отряда "Тайфун" НГУ показали результаты недавних боевых вылетов на Покровском направлении.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале этого подразделения.

На опубликованных кадрах видно, какие украинские дроны прицельно уничтожают вражескую технику, в частности расположенную в укрытии, и личный состав противника.

В результате точных ударов россияне потеряли три единицы техники, три укрытия с пехотой, девять пехотинцев и технику в укрытии.

Операторы дронов показали, как уничтожают врага на Покровском направлении

Операторы дронов показали, как уничтожают врага на Покровском направлении

Напомним, по информации DeepState, враг снизил интенсивность штурмовых действий на Покровском отрезке фронта. Количество штурмов россиян продолжает падать.

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