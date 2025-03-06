Операторы дронов показали меткие удары по врагу на Покровском направлении

Украинские дроны прицельно уничтожают вражескую технику, в частности, расположенную в укрытии.

Операторы БПЛА отдельного отряда "Тайфун" НГУ показали результаты недавних боевых вылетов на Покровском направлении.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале этого подразделения.

На опубликованных кадрах видно, какие украинские дроны прицельно уничтожают вражескую технику, в частности расположенную в укрытии, и личный состав противника.

В результате точных ударов россияне потеряли три единицы техники, три укрытия с пехотой, девять пехотинцев и технику в укрытии.

Операторы дронов показали, как уничтожают врага на Покровском направлении

Напомним, по информации DeepState, враг снизил интенсивность штурмовых действий на Покровском отрезке фронта. Количество штурмов россиян продолжает падать.

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