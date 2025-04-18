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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Операции ВСУ на территории РФ: в ISW оценили, что происходит в Курской и Белгородской областях

Продолжаются бои у ряда населённых пунктов РФ.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Белгород.

Белгород.

Войска РФ недавно продвинулись в Курской области . Тем временем в Белгородской – продолжаются бои.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ) .

Геолокационные кадры за 16 апреля показывают, что россияне захватили монастырь Святого Николая к юго-западу от Гуево вблизи международной границы. Впрочем, некоторые российские военкоры утверждали, что Силы обороны Украины все еще занимают Свято-Николаевский монастырь.

Аналитики отмечают, что 16 и 17 апреля продолжались бои у населенных пунктов Горналь, Олешня и Гуево.

Кроме того, 17 апреля продолжались бои на северо-западе Белгородской области. Впрочем, по информации ISW, войска РФ не смогли там продвинуться.

Российские блоггеры утверждали, что 16 и 17 апреля ВСУ провели контратаку под Поповкой и Демидовкой.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко заявил, что РФ готовит ответ за операции ВСУ в Курской и Белгородской областях.

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