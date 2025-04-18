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Операции ВСУ на территории РФ: в ISW оценили, что происходит в Курской и Белгородской областях
Продолжаются бои у ряда населённых пунктов РФ.
Войска РФ недавно продвинулись в Курской области . Тем временем в Белгородской – продолжаются бои.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ) .
Геолокационные кадры за 16 апреля показывают, что россияне захватили монастырь Святого Николая к юго-западу от Гуево вблизи международной границы. Впрочем, некоторые российские военкоры утверждали, что Силы обороны Украины все еще занимают Свято-Николаевский монастырь.
Аналитики отмечают, что 16 и 17 апреля продолжались бои у населенных пунктов Горналь, Олешня и Гуево.
Кроме того, 17 апреля продолжались бои на северо-западе Белгородской области. Впрочем, по информации ISW, войска РФ не смогли там продвинуться.
Российские блоггеры утверждали, что 16 и 17 апреля ВСУ провели контратаку под Поповкой и Демидовкой.
Напомним, военный эксперт Игорь Романенко заявил, что РФ готовит ответ за операции ВСУ в Курской и Белгородской областях.