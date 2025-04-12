Операции ВСУ в Курской и Белгородской областях: в ISW сообщили о ситуации в регионах

ВСУ.

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Российские войска продолжают продвигаться в Курской области. Впрочем, за прошедшие сутки, ни одного подтвержденного успеха россияне не имели.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российский источник утверждал, что армия РФ продвинулась вблизи монастыря Святого Николая к северо-востоку от Горнала, расположенного вблизи международной границы. Другой так называемый российский милблогер утверждал, что ВСУ удерживают позиции в монастыре. Впрочем, аналитики ISW не могут это подтвердить.

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Отмечается, что армия страны-агрессорки вела наступательные действия возле Горналя, Гуево и Олешни. Кроме того, один российский милблогер заявил, что ВСУ контратакуют возле Олешни.

Тем временем 11 апреля украинские войска продолжали ограниченные наземные обстрелы Белгородской области. По информации одного из милблогеров, ВСУ атаковали к северо-западу от города Белгород вблизи Поповки и Демидовки. Кроме того, некоторые российские источники утверждают, что половина Демидовки является спорной "серой зоной".

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко заявил, что РФ нацелилась на три области. Кремль, в частности, действует по политическим мотивам.

Дата публикации 19:27, 11.04.25 Количество просмотров 137 Путин отдал приказ захватить 50 км! Безумная угроза для Сум?! Подробности нового наступления!