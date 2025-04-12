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Операции ВСУ в Курской и Белгородской областях: в ISW сообщили о ситуации в регионах
В регионах продолжаются бои.
Российские войска продолжают продвигаться в Курской области. Впрочем, за прошедшие сутки, ни одного подтвержденного успеха россияне не имели.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Российский источник утверждал, что армия РФ продвинулась вблизи монастыря Святого Николая к северо-востоку от Горнала, расположенного вблизи международной границы. Другой так называемый российский милблогер утверждал, что ВСУ удерживают позиции в монастыре. Впрочем, аналитики ISW не могут это подтвердить.
Отмечается, что армия страны-агрессорки вела наступательные действия возле Горналя, Гуево и Олешни. Кроме того, один российский милблогер заявил, что ВСУ контратакуют возле Олешни.
Тем временем 11 апреля украинские войска продолжали ограниченные наземные обстрелы Белгородской области. По информации одного из милблогеров, ВСУ атаковали к северо-западу от города Белгород вблизи Поповки и Демидовки. Кроме того, некоторые российские источники утверждают, что половина Демидовки является спорной "серой зоной".
Напомним, военный эксперт Игорь Романенко заявил, что РФ нацелилась на три области. Кремль, в частности, действует по политическим мотивам.