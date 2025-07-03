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Операция "Дроноцид": ГУР показало эффектные кадры уничтожения позиций РФ
ГУР провел эффективную спецоперацию "Дроноцид", в рамках которой уничтожены позиции российских дронаров.
Украинские воины устроили охоту на российских операторов БПЛА. В результате слаженной работы уничтожены и повреждены 42 объекта армии РФ.
Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.
Детали операции «Дроноцид»
Как отмечается, "месячник аннигиляции российских дроводов" устроили: Департамент активных действий ГУР МО Украины, Командование Воздушных Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, подраздел Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТУ "Запорожье" и ОСУ
В ходе операции «Дроноцид» на участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест обитания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников. Потери врага составили 42 объекта (уничтожены и повреждены), где заседали солдаты армии РФ.
«На видео ― уникальные кадры превращения в молекулы позиций с московитами-литунами», — пишут в ведомстве.
Напомним, российская армия потерпела неудачу при попытке атаковать украинские объекты экспериментальными морскими дронами.
По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, инцидент произошел в начале июня. Россияне выпустили новые модели дронов, нацеленных на город Южное в Одесской области.
"Они не добились результата. Все дроны сдетонировали еще в их водах. По нашим данным, целью был район города Южное, однако попытка оказалась полностью провальной", - подчеркнул Буданов.