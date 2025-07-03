Операция "Дроноцид": ГУР показало эффектные кадры уничтожения позиций РФ

Операция "Дроноцид" ГУР

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Украинские воины устроили охоту на российских операторов БПЛА. В результате слаженной работы уничтожены и повреждены 42 объекта армии РФ.

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

Детали операции «Дроноцид»

Как отмечается, "месячник аннигиляции российских дроводов" устроили: Департамент активных действий ГУР МО Украины, Командование Воздушных Сил, 128 ОГШБр, 128 ОБр ТРО, подраздел Flight Skull Сил беспилотных систем совместно с ОТУ "Запорожье" и ОСУ

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В ходе операции «Дроноцид» на участках ответственности Запорожского фронта бойцы украинских подразделений обнаружили 90 позиций и мест обитания вражеских операторов ударных и разведывательных беспилотников. Потери врага составили 42 объекта (уничтожены и повреждены), где заседали солдаты армии РФ.

«На видео ― уникальные кадры превращения в молекулы позиций с московитами-литунами», — пишут в ведомстве.

Дата публикации 14:49, 03.07.25 Количество просмотров 11 ГУР показало кадры операции по уничтожению позиций операторов дронов РФ

Напомним, российская армия потерпела неудачу при попытке атаковать украинские объекты экспериментальными морскими дронами.

По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, инцидент произошел в начале июня. Россияне выпустили новые модели дронов, нацеленных на город Южное в Одесской области.

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"Они не добились результата. Все дроны сдетонировали еще в их водах. По нашим данным, целью был район города Южное, однако попытка оказалась полностью провальной", - подчеркнул Буданов.