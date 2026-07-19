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Операция «МоЛоЧКа»: эксперт рассказал, что она лишь часть крупной кампании
Главной целью операции является не только изоляция временно оккупированного Крыма.
Операция «МоЛоЧКа» является составляющей более широкой кампании Сил обороны Украины по обескровлению российской группировки на юге и разрушению логистики оккупантов.
Об этом в эфире Эспрессо заявил капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.
По его словам, главной целью сделки является не только изоляция временно оккупированного Крыма, но и лишение российских войск горючего, боеприпасов, продовольствия и других ресурсов.
«Многие считают, что логистический локдаун — это блокада Крыма. Нет! Главная задача Сил обороны сейчас — обескровить наступающую группировку противника, лишить его боеприпасов, горючего, продовольствия, воды — всего необходимого. Чтобы эти армии превратились в банду безоружных орков», — подчеркнул Лакийчук.
Он пояснил, что российская логистика на южном направлении базируется на двух основных маршрутах. Первый — через Керченский пролив, включающий Крымский мост, паромное сообщение и морские перевозки между российскими портами и оккупированным Крымом.
«Эту артерию мы уже очень серьезно изрубили. Она кровоточит», — отметил эксперт.
Вторым ключевым маршрутом он назвал сухопутный коридор вдоль Азовского моря через Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь, который, по его словам, также находится под постоянным огневым контролем украинских военных.
«Он проходит, находится под ударами и сейчас даже в худшем состоянии, чем маршрут через Керченский мост», — сказал Лакийчук.
Именно поэтому, отметил эксперт, Россия начала активнее использовать Азовское море как альтернативный путь поставки.
«У Путина даже проводили совещание: как обеспечивать Крым горючим и всем необходимым. Решили, что если две дороги украинцы контролируют, то есть еще целый проспект через Азовское море», — рассказал он.
Впрочем, по словам Лакийчука, именно в этом направлении украинская операция оказалась особенно эффективной.
«Логистика через Азовское море тоже покрылась „медным тазом“. Но здесь „Мадьяр“ фактически сорвал джекпот, потому что Азовское море — это не только поставки Крыма, а это еще один российский нефтяной терминал», — подчеркнул эксперт.
Он пояснил, что через Азовское море Россия осуществляла перевалку нефти: небольшие танкеры доставляли ее в районы близ Керченского пролива, где сырье перегружали на крупные океанские суда для дальнейшего экспорта в Индию, Китай и другие страны.
«Фактически танкер заходил в Черное море пустым, а выходил уже с нефтью. Потом еще попробуй докажи, что это именно российская нефть», — объяснил Лакийчук.
По его словам, именно эта схема помогала России обходить международные санкции.
Эксперт также отметил, что после украинских ударов российская сторона была вынуждена закрыть навигацию через Керченский пролив и Азовское море.
«Российские пограничники уже закрыли навигацию через Керченский пролив и Азовское море. Хотя ФСБ на слово верить не стоит, но если там что-нибудь и появится, то, как говорит Бровди, оно там и останется», — сказал он.
Кроме того, Лакийчук подчеркнул, что Азовское море является одним из ключевых маршрутов экспорта российского зерна.
«Азовское море — это не только нефть. Это еще один из главных маршрутов экспорта российского зерна. Если это направление заблокировано, хранилища рано или поздно заполнятся. А дальше — все, кино не будет», — подытожил эксперт.
Ранее сообщалось, что Россия ослабляет ПВО на фронте для защиты «теневого флота» в Черном и Азовском морях.
Мы ранее информировали, что в течение 12 дней операции «МоЛоЧКа» Силы беспилотных систем ВСУ поразили 159 судов из состава «теневого флота» России в Азовском и Черном морях.