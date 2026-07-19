Операция «МоЛоЧКа»: эксперт рассказал, что она лишь часть крупной кампании

Нефтяной танкер / © скриншот с видео

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Операция «МоЛоЧКа» является составляющей более широкой кампании Сил обороны Украины по обескровлению российской группировки на юге и разрушению логистики оккупантов.

Об этом в эфире Эспрессо заявил капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.

По его словам, главной целью сделки является не только изоляция временно оккупированного Крыма, но и лишение российских войск горючего, боеприпасов, продовольствия и других ресурсов.

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«Многие считают, что логистический локдаун — это блокада Крыма. Нет! Главная задача Сил обороны сейчас — обескровить наступающую группировку противника, лишить его боеприпасов, горючего, продовольствия, воды — всего необходимого. Чтобы эти армии превратились в банду безоружных орков», — подчеркнул Лакийчук.

Он пояснил, что российская логистика на южном направлении базируется на двух основных маршрутах. Первый — через Керченский пролив, включающий Крымский мост, паромное сообщение и морские перевозки между российскими портами и оккупированным Крымом.

«Эту артерию мы уже очень серьезно изрубили. Она кровоточит», — отметил эксперт.

Вторым ключевым маршрутом он назвал сухопутный коридор вдоль Азовского моря через Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь, который, по его словам, также находится под постоянным огневым контролем украинских военных.

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«Он проходит, находится под ударами и сейчас даже в худшем состоянии, чем маршрут через Керченский мост», — сказал Лакийчук.

Именно поэтому, отметил эксперт, Россия начала активнее использовать Азовское море как альтернативный путь поставки.

«У Путина даже проводили совещание: как обеспечивать Крым горючим и всем необходимым. Решили, что если две дороги украинцы контролируют, то есть еще целый проспект через Азовское море», — рассказал он.

Впрочем, по словам Лакийчука, именно в этом направлении украинская операция оказалась особенно эффективной.

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«Логистика через Азовское море тоже покрылась „медным тазом“. Но здесь „Мадьяр“ фактически сорвал джекпот, потому что Азовское море — это не только поставки Крыма, а это еще один российский нефтяной терминал», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что через Азовское море Россия осуществляла перевалку нефти: небольшие танкеры доставляли ее в районы близ Керченского пролива, где сырье перегружали на крупные океанские суда для дальнейшего экспорта в Индию, Китай и другие страны.

«Фактически танкер заходил в Черное море пустым, а выходил уже с нефтью. Потом еще попробуй докажи, что это именно российская нефть», — объяснил Лакийчук.

По его словам, именно эта схема помогала России обходить международные санкции.

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Эксперт также отметил, что после украинских ударов российская сторона была вынуждена закрыть навигацию через Керченский пролив и Азовское море.

«Российские пограничники уже закрыли навигацию через Керченский пролив и Азовское море. Хотя ФСБ на слово верить не стоит, но если там что-нибудь и появится, то, как говорит Бровди, оно там и останется», — сказал он.

Кроме того, Лакийчук подчеркнул, что Азовское море является одним из ключевых маршрутов экспорта российского зерна.

«Азовское море — это не только нефть. Это еще один из главных маршрутов экспорта российского зерна. Если это направление заблокировано, хранилища рано или поздно заполнятся. А дальше — все, кино не будет», — подытожил эксперт.

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Ранее сообщалось, что Россия ослабляет ПВО на фронте для защиты «теневого флота» в Черном и Азовском морях.

Мы ранее информировали, что в течение 12 дней операции «МоЛоЧКа» Силы беспилотных систем ВСУ поразили 159 судов из состава «теневого флота» России в Азовском и Черном морях.

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