Операция "Паутина": сколько лет и средств понадобится России для восстановления потерь в стратегической авиации

Операция «Паутина»

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Удары украинских FPV- дронов по российской стратегической авиации — это не только уникальная операция, которая была реализована впервые в истории, приведшей к потере трети российских носителей дальнобойных крылатых ракет, это и колоссальные убытки для врага. В СБУ уже посчитали, что операция «Паутина» — это 7 млрд убытков для РФ.

Но вполне возможно, что в этом случае калькуляция реального ущерба выходит за пределы денежной оценки. В конце концов, как измерить потерю трети воздушной ядерной триады. Правильным методом учета затрат в вооружении является стоимость восстановления. Тем более что речь идет о необратимых для врага потерях, потому что даже били по российским самолетам так, чтобы их уже невозможно было починить, пишет Defense Express.

И вообще, в РФ с середины 90-х годов уже не производят новые стратегические бомбардировщики. А реальные возможности производства новых самолетов в краткосрочной перспективе связаны только с использованием советского задела с произведенными, но не оснащенными корпусами машин.

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В частности, это касается Ту-160М2, которые собирают с того, что было произведено в СССР. И сейчас смогли собрать две машины с 2022 года, а еще две находятся на разных стадиях производства. Остальные Ту-160 только проходят модернизацию. При этом необходимо напомнить, что всего этих машин в РФ, по разным оценкам от 12 до 18, и 5 Ту-160 из них прямо сейчас на заводе в Казани.

Ту-95 — не производят и не собирают. В целом в РФ, по разным оценкам от 40 до 60 Ту-95МС, из которых тоже не все в летном состоянии. Из этого количества самолетов с 2013 года от 18 до 27 прошли модернизацию для использования Х-101 — Ту-95МСМ. При этом в эту версию в РФ модернизировали только Ту-95МС-16 (в общей сложности 57 выпущенных, до 38 могло быть у РФ), а возможностей переработки из Ту-95МС-6 (в общей сложности 31 выпущен и все могли быть у РФ), по имеющейся информации, нет.

Что касается Ту-22М3, то это дальний, а не стратегический бомбардировщик, он не несет крылатые ракеты, а только высокоскоростные Х-22 и Х-32. Ту-22М3М, которая очень сильно буксует и возможность собрать около шести новых из корпусов времен СССР, простоявших 30 лет под открытым небом.

То есть если говорить о возможности восстановления РФ потерь, то это объективно только о производстве нового самолета. А это о проекте ПАК ДА он же «Изделие 80», который должен был заменить все Ту-95МС и Ту-22М3. И по первым планам с 2009 года должен был подняться в небо в 2025 году с очень оптимистичным сроком приема на вооружение в 2027 году.

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Но в 2021 году, через 12 лет, был только утвержден его окончательный очерт. Пока известно лишь о наличии даже не прототипа, а статического образца для проведения наземных испытаний. Таким образом, до первого полета, прохождения всего цикла испытаний, только после чего начинается серийное производство — еще далеко. Возможно лет 10-20, хотя вообще есть сомнение в реальной возможности РФ довести дело до конца, как минимум, в ключе реализаций всех аналогов обещаний по ПАК ДА.

И таким образом для учета потерь врага только в стратегических бомбардировщиках путем оценки стоимости замены необходимо узнать стоимость программы создания ПАК ДА. Эту сумму разделить на стоимость производимых самолетов и добавить цену их постройки. И так как стратегические бомбардировщики — это «искусственный товар», то реальная их стоимость очень высока именно из-за стоимости разработки, которая разделяется на очень малое количество машин.

Например, американский B-2 Spirit, на который должен походить российский ПАК ДА, вышел по такому методу счета в примерно 2,13 млрд долларов за самолет. Потому что всего было построено только 21 бомбардировщик.

Именно поэтому восстановление потерь в стратегических бомбардировщиках для РФ — это действительно миллиардные убытки, в то же время значительно более 7 млрд долларов, а также о средней и долгосрочной перспективе.

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Напомним, Генштаб обновил данные по уничтоженным российским самолетам — их количество выросло на 12 и достигло 384. Это первое обновление этих данных после масштабной операции «Паутина», в рамках которой Украина атаковала 41 самолет бомбардировочной авиации РФ.