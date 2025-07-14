Операция «Паутина»: ISW сообщает, что Россия начала активное строительство на авиабазах

Операция «Паутина» / © ТСН

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Россия строит защитные сооружения на некоторых своих авиабазах после операции Украины «Паутина» 1 июня. Это показывают недавние спутниковые снимки.

Об этом пишет ISW.

По данным украинской разведывательной организации Frontelligence Insight, спутниковые снимки, собранные 7 июля, показывают, что российские войска построили около 10 усиленных бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия и восемь зданий в стиле ангаров на перронах авиабазы Хали.

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«Спутниковые снимки Planet Labs, собранные 27 июня авиабазы Халино, также показывают усиленные ангары, что подтверждает оценку Frontelligence. Frontelligence сообщила, что спутниковые снимки, собранные 9 июля, показывают, что российские войска построили два бетонных сооружения в стиле бункеров на авиабазе Саки в оккупированном Крыму, а спутниковые снимки Planet Labs, собранные 7 июля, также показывают бетонные укрытия для самолетов».

Однако Frontelligence сообщила, что спутниковые снимки, собранные 9 июля, не показывают никаких строительных работ на авиабазе Джанкой в оккупированном Крыму. Frontelligence сообщила, что недавние спутниковые снимки показывают обломки бомбардировщиков, до сих пор находящихся на авиабазе Белая в Иркутской области и авиабазе Оленя в Мурманской области — двух авиабазах, которые украинские войска нанесли удары во время операции «Паутина».

Российские чиновники и милблогеры обвиняют российское руководство в неспособности оградить российскую военную инфраструктуру от ударов украинских беспилотников во время полномасштабного вторжения России.

«Россия, возможно, начинает строить защитные сооружения на своих авиабазах после трех лет войны в ответ на операцию „Паутина“, — заключили аналитики.

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Ранее говорилось, что Российская Федерация из-за обстрелов украинских дальнобойных дронов перенесла часть своего военно-промышленного комплекса (ВПК) на территорию Северной Кореи.

Как сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, государство-агрессорка таким образом не только выводит из-под украинских ударов часть предприятий, производящих снаряды и ракеты, но и пытается улучшить качество боеприпасов.