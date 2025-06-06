Операция "Паутина": The Guardian опубликовало эксклюзивные подробности атаки СБУ

Операция "Паутина". / © ТСН

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117 дронов, десятки выведенных из строя самолетов, подрыв ключевого моста и личное кураторство со стороны главы СБУ Василия Малюк — так выглядела громкая операция украинских спецслужб в июне.

По данным The Guardian, именно Малюк стал ключевой фигурой, которая не только согласовала Паутину, но и вывела ее на новый уровень.

Беспрецедентный удар по России

1 июня Служба безопасности Украины провела широкомасштабную атаку на четыре авиабаза в тылу России. Согласно официальным данным Киева, в результате ударов был уничтожен 41 российский военный самолет, в то время как источники в американской разведке сообщают о не менее 10 уничтоженных и до 20 поврежденных машин.

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Атака была совершена без помощи западного оружия с помощью самодельных беспилотников, запущенных с крыш грузовиков. Это позволило незаметно добраться до целей на сотни километров в глубь России.

Параллельно с воздушным ударом был поврежден стратегический Крымский мост, что придало психологический эффект. Как отмечает издание, атака была настолько громкой, что Владимир Путин лично сообщил о ней Дональду Трампу в разговоре по телефону и пригрозил ответом.

Малюк - не просто руководитель

По словам сотрудников СБУ, Василий Малюк лично дал зеленый свет на операцию, убедив президента Зеленского, несмотря на рискованность. Идея "Паутины" возникла в глубинах Службы, но именно Малыш превратил ее в действие, предоставив ресурсы и доверие молодым агентам.

"Он бульдог. Не колеблется, не размышляет, он действует. Но он не злой - просто понимает, что иногда приходится", - говорит один из коллег Малюка.

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После полномасштабного вторжения он зачистил СБУ от предателей, в частности контрразведку, которой руководил подозреваемый в работе на РФ Дмитрий Козюра. Именно отсутствие утечек относительно "Паутины" стало главным доказательством результативности этих чисток.

Вместо показухи результат

В отличие от других чиновников, Малюк не гонится за вниманием медиа и не позволяет этого подчиненным. Он сосредоточен на конкретных действиях, именно за это, как утверждает источник The Guardian, ему и доверяет президент.

Служба под его руководством, по официальным данным, уничтожила более 2000 танков, более 30 нефтеперерабатывающих заводов, тысячи единиц техники и совершила ряд точечных атак против ключевых фигур врага.

Напомним, что после успешной операции "Паутина", во время которой десятки самолетов РФ были поражены украинскими дронами на аэродромах, государство-агрессорка передислоцировало свои стратегические бомбардировщики на Чукотку, граничащую с американской Аляской.

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