Операция "Паутина": появились свежие спутниковые фото разорванных самолетов на аэродроме "Белая"

Спутниковый снимок уничтоженного самолета-приманки на авиабазе «Белая» в РФ / © Maxar Technologies

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Свежие спутниковые снимки российского аэродрома «Белая» в Иркутской области подтверждают повреждения самолетов после атаки украинских дронов в рамках операции «Паутина»

Об этом сообщают проект «Радио Свобода» «Схемы» и издание The Independent.

На свежих снимках спутника Planet Labs за 4 июня, которые есть в распоряжении эстонского издания Delfi и «Схем», видны повреждения на аэродроме «Белая» по меньшей мере семи стратегических бомбардировщиков. Это — три Ту-95 и четыре Ту-22. На снимках заметны и последствия пожаров.

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«Радио Свобода» проанализировало видео и спутниковые снимки, и может независимо подтвердить уничтожение по меньшей мере 11 стратегических бомбардировщиков на всех атакованных аэродромах РФ:

7 Ту-95 (и один, вероятно, поврежден),

4 Ту-22М3,

1 грузовой самолет Ан-12, не относящийся к стратегической авиации.

Уничтоженные стратегические бомбардировщики Ту-95 / © "Схеми"

Уничтоженный стратегический бомбардировщик Ту-22М3 / © "Схеми"

Уничтоженные стратегические бомбардировщики Ту-22М3 / © "Схеми"

Уничтоженный стратегический бомбардировщик Ту-22М3 / © "Схеми"

В то же время The Independent опубликовало спутниковые изображения компании Capella Space от 2 июня, которые демонстрируют ситуацию до и после удара по авиабазе «Белая». На сделанных на следующий день после атаки снимках видны разбросанные обломки и обугленные остатки нескольких самолетов на взлетно-посадочной полосе авиабазы или рядом, в защищенных укрытиях.

Эти фото были сделаны с помощью радарных спутников с синтетической апертурой (SAR), которые посылают энергетические лучи к поверхности Земли и фиксируют эхо, позволяя выявлять даже незначительные рельефные изменения.

Аэродром «Белая» до и после атаки украинских беспилотников

Аэродром «Белая» после атаки украинских беспилотников

Поврежденный российский самолет на аэродроме «Белая»

Эксперты отмечают, что зафиксированные повреждения подтверждают потерю Россией нескольких самолетов.

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«Учитывая видимые обломки, сравнение с предыдущими спутниковыми изображениями и видео с дронами, опубликованное в Telegram и Twitter, я могу утверждать, что было уничтожено несколько самолетов«, — сказал научный сотрудник Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина в Калифорнии Джон Форд.

Он добавил, что с помощью SAR-изображений удалось идентифицировать остатки двух уничтоженных бомбардировщиков Ту-22. Также, по словам Форда, спутниковые данные и видео из соцсетей указывают на уничтожение или серьезное повреждение четырех тяжелых бомбардировщиков Ту-95.

Результаты операции «Паутина»

Напомним, СБУ 1 июня провела спецоперацию «Паутина» на четырех российских аэродромах — «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». В ее рамках FPV-дроны атаковали 41 вражеский военный самолет, в том числе стратегические бомбардировщики. Генеральный штаб ВСУ утром 3 июня информировал об уничтожении 12 российских самолетов в результате операции.

Западные чиновники и эксперты продолжают оценивать масштабы повреждений российских самолетов. Называют количество в 11-12 авиасудов, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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