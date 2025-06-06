Операция "Паутина" разоблачила слабое место России – Портников объяснил, в чем оно

Виталий Портников. / © ТСН.ua

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Украинская операция "Паутина", в результате которой были поражены стратегические российские бомбардировщики, на самом деле нанесла Кремлю гораздо более серьезный удар, чем потеря авиации.

Об этом заявил журналист и публицист Виталий Портников.

"На сам ход войны это, конечно, серьезно сейчас не повлияет пока. Но на перспективу войны это повлияет очень серьезно", - пояснил он.

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По его словам, главное потрясение для России — не уничтоженные самолеты, а осознание того, что украинские спецслужбы способны действовать внутри России незаметно и долгое время. Именно это подвергает сомнению эффективность российских спецслужб.

"Украинские специальные службы могут проводить операцию в тылу врага на территории России – и ни один человек не сообщил об этом российским чекистам. Это значит, что контроль спецслужбами потерян окончательно", – подчеркнул Портников.

Аналитик подчеркнул, что это раскрывает главную уязвимость РФ в долгосрочной перспективе: в условиях многолетней войны Кремль может больше не чувствовать себя в безопасности даже в собственном тылу.

"Ты можешь вести многолетнюю войну на истощение. Но здесь оказывается, что ты можешь встретиться с опасностью, которую не предусматривал", - добавил он.

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Ранее в Сети появился первый спутниковый снимок после атаки дронами СБУ по российской военной авиабазе "Белая". Он подтверждает поражение самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.