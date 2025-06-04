США більше не почуваються в безпеці через загроху використання для атак цивільної інфраструктури / © Associated Press

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Администрация Трампа с нетерпением ждет возможности перенести свое стратегическое внимание с Украины на другие неотложные приоритеты, особенно в Тихоокеанском регионе. При этом эксперты анализируют уроки современной войны и новые угрозы, которые стали очевидными после успешной операции украинских вооруженных сил «Паутина».

Об этом пишет Axios.

О желании сместить американский фокус внимания на Китай говорит заявление министра обороны США Пита Хегсета на конференции по безопасности, которая состоялась на этих выходных в Сингапуре. Хегсет предупредил участников мероприятия, что китайское вторжение на Тайвань может быть «неминуемым».

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«При этом украинская креативность на поле боя продолжает давать уроки в режиме реального времени о том, как выглядит современная война, особенно асимметричная война», — говорится в статье.

У экспертов по национальной безопасности операция «Паутина», в ходе которой были уничтожены десятки российских боевых самолетов, вызвала новые опасения относительно угрозы использования коммерческой инфраструктуры для подготовки и проведения атак. Например, большую угрозу могут представлять китайские контейнеровозы, пришвартованные в американских портах.

О том, что Китай может разрабатывать пусковую установку, замаскированную под обычный коммерческий грузовой контейнер, Пентагон предупреждал еще в прошлогоднем анализе военной мощи Китая. Такие установки могли бы использоваться для скрытного применения ракет прямо с борта торгового судна.

«Способность Украины проецировать свою военную мощь на всю территорию России — посредством скоординированных взрывов на расстоянии тысяч миль друг от друга — показала, как легко может быть разрушена иллюзия внутренней безопасности», — подытожили авторы публикации.

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Напомним, Зеленский «разыграл карту», которой никто не ожидал, а операция «Паутина» стала провалом для российской стратегической авиации. Операция СБУ продемонстрировала миру реальные возможности асимметричной войны, которые Пентагон до сих пор моделировал только на бумаге, а Украина воплотила в реальность.