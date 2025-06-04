- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 54
- Время на прочтение
- 2 мин
Операция “Паутина” разрушила иллюзию внутренней безопасности США — Axios
В США оценивают угрозы подготовки и проведения скрытых атак, которые теперь представляет коммерческая инфраструктура.
Администрация Трампа с нетерпением ждет возможности перенести свое стратегическое внимание с Украины на другие неотложные приоритеты, особенно в Тихоокеанском регионе. При этом эксперты анализируют уроки современной войны и новые угрозы, которые стали очевидными после успешной операции украинских вооруженных сил «Паутина».
Об этом пишет Axios.
О желании сместить американский фокус внимания на Китай говорит заявление министра обороны США Пита Хегсета на конференции по безопасности, которая состоялась на этих выходных в Сингапуре. Хегсет предупредил участников мероприятия, что китайское вторжение на Тайвань может быть «неминуемым».
«При этом украинская креативность на поле боя продолжает давать уроки в режиме реального времени о том, как выглядит современная война, особенно асимметричная война», — говорится в статье.
У экспертов по национальной безопасности операция «Паутина», в ходе которой были уничтожены десятки российских боевых самолетов, вызвала новые опасения относительно угрозы использования коммерческой инфраструктуры для подготовки и проведения атак. Например, большую угрозу могут представлять китайские контейнеровозы, пришвартованные в американских портах.
О том, что Китай может разрабатывать пусковую установку, замаскированную под обычный коммерческий грузовой контейнер, Пентагон предупреждал еще в прошлогоднем анализе военной мощи Китая. Такие установки могли бы использоваться для скрытного применения ракет прямо с борта торгового судна.
«Способность Украины проецировать свою военную мощь на всю территорию России — посредством скоординированных взрывов на расстоянии тысяч миль друг от друга — показала, как легко может быть разрушена иллюзия внутренней безопасности», — подытожили авторы публикации.
Напомним, Зеленский «разыграл карту», которой никто не ожидал, а операция «Паутина» стала провалом для российской стратегической авиации. Операция СБУ продемонстрировала миру реальные возможности асимметричной войны, которые Пентагон до сих пор моделировал только на бумаге, а Украина воплотила в реальность.