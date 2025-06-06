Операция "Паутина": разведка Эстонии сделала важное заявление

Российский аэродром. / © Википедия

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Бомбардировщики РФ Ту-95, поврежденные во время операции "Паутина", были готовы к ракетным ударам по Украине.

Об этом заявил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.

Эстонский разведчик говорит, что полностью были уничтожены по меньшей мере семь дальних бомбардировщиков, а повреждены - по меньшей мере два дальних бомбардировщика. Все поврежденные суда активно применяли при ударах по Украине, подчеркнул Кивисельг.

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"Поврежденные самолеты готовились к выполнению боевых задач. Таким образом, удар был нанесен по стратегической авиации России в момент ее высочайшей боевой готовности", – сказал Кивисельг.

По его словам, восстановление самолетов потребует от России значительных дополнительных ресурсов. В частности, “ужесточение внутренних мер безопасности и мер по защите войск.

Украинская операция была очень важной, отмечает военная Эстония. "Паутина" стала мощным сигналом для режима РФ о потенциале, который может быть использован для принуждения Москвы к реальным мирным переговорам.

Более того, отмечает он, в такой ситуации любые ответные действия России выглядят слабыми и неубедительными, лишь подчеркивая ее неспособность эффективно реагировать, сказал он.

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Операция "Паутина"

1 июня во время операции "Паутина" украинские БпЛА поразили цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Украинскую спецоперацию высоко оценила разведка Израиля Моссад, считаемая одной из самых эффективных в мире. По их словам, "это сигнал тревоги в эру войны с использованием дронов". Мол, у Украины есть козыри.

Между тем спецпредставитель президента США Кит Келлог сначала заявил, мол, эта атака украинских БПЛ якобы повысила риск эскалации конфликта. Впрочем, впоследствии он кардинально изменил свое мнение об операции "Паутина". Американское чиновник похвалил украинские спецслужбы и назвал атаку «примером эффективного и смелого лидерства».

Дата публикации 11:48, 04.06.25 Количество просмотров 504 Кадры подготовки СБУ к атаке на стратегическую авиацию РФ