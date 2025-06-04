Российский бомбардировщик Ту-95 / © Getty Images

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Западные чиновники и эксперты из открытых источников продолжают оценивать масштабы повреждений российских военных самолетов в результате украинской операции «Паутина» 1 июня. Называют количество в 11-12 самолетов.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

Спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью «Украинской правде» 2 июня заявил, что, по предварительным оценкам, до атаки из 19 российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в рабочем состоянии были около 10-12, а из 57 самолетов Ту-95 — около 36 единиц.

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По данным агентства Bloomberg от 2 июня, западный чиновник сообщил, что украинские спецслужбы, вероятно, уничтожили или серьезно повредили по меньшей мере семь Ту-95 и четыре Ту-22 во время атаки. Также отмечается, что из-за санкций, которые ограничивают доступ к западным технологиям, России будет чрезвычайно сложно восстановить или заменить поврежденные самолеты, поскольку ее стратегическая авиация критически зависит от импортных компонентов.

The New York Times 3 июня сообщило, что по оценкам западных чиновников и военных аналитиков, украинские спецслужбы могли уничтожить или вывести из строя шесть Ту-95, четыре Ту-22М и один самолет радиолокационного обнаружения и управления А-50. В целом речь идет о возможном поражении до 20 стратегических воздушных судов РФ.

Аналитики из украинской платформы открытой разведки Frontelligence Insight 3 июня заявили, что согласно спутниковым снимкам и анализу из открытых источников, было, вероятно, поражено 11 бомбардировщиков различных моделей и один транспортный самолет Ан-12. В то же время, отметили в Frontelligence, пока не подтверждено публично доступными спутниковыми фото заявления о более 20 уничтоженных самолетах.

Военный аналитик Tatarigami и журналисты из The Telegraph и Insider 3 июня сообщили, что украинские спецслужбы предоставили видео с ударами дронов по как минимум двум самолетам А-50. Предполагается, что в ближайшее время это видео будет официально обнародовано. На момент подготовки отчета ISW еще не зафиксировал появление видео в открытом доступе, но продолжает мониторинг ситуации.

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Что известно об операции «Паутина»?

Напомним, 1 июня СБУ провела в России спецоперацию «Паутина»: были атакованы четыре вражеских аэродрома с военной авиацией. Удар был нанесен с помощью дронов-камикадзе, которые запускались с грузовиков. По последним данным Генерального штаба ВСУ на 3 июня, по результатам спецоперации общие потери врага составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал это существенным ударом по россиянам, если до операции «Паутина» у врага было около 130 стратегических бомбардировщиков, а теперь было уничтожено 34% бортов, о чем заявлял глава СБУ Василий Малюк.