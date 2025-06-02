- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 5578
- Время на прочтение
- 2 мин
Операция "Паутина": спутниковые снимки показали последствия ударов по авиабазам РФ
Спутниковые снимки, подтвердившие поражение самолетов на аэродроме в Иркутской области.
В Сети появился первый спутниковый снимок после атаки дронами СБУ по российской военной авиабазе "Белая". Он подтверждает поражение самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.
Фото обнародовал OSINT-аналитик Крис Биггерс на своей странице в сети X.
Снимок демонстрирует поражение по меньшей мере четырех самолетов, дислоцированных во время атаки на территории авиабазы. Речь идет о поражении:
трех бортов стратегической авиации Ту-95МС;
одного самолета Ту-22М3.
Также, вероятно, один стратегический бомбардировщик мог быть поврежден во время атаки.
"Украинская разведка запустила 117 ударных беспилотников из грузовиков, размещенных вблизи российских авиабаз. В это утро я дал задачу нескольким сборщикам через @umbraspace, и мои первые изображения уже начали обрабатываться. Какой отличный успех в хорошо выполненной операции", - подчеркнул Биггерс.
Операция "Паутина"
1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу России. Она получила название "Паутина". Вражеской авиации, предварительно, был нанесен ущерб более чем на 2 млрд долларов.
РосСМИ сообщали, что беспилотники вылетали прямо из грузовиков, припаркованных у заправок. В СБУ уточнили, что сначала переправила в Россию fpv-дроны, а впоследствии — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещённых уже на грузовых авто.
Эту спецоперацию, в результате которой поражен 41 самолет стратегической авиации РФ , готовили более полутора лет. Среди поврежденных судов – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Британское издание Sky News пишет, что атака украинских дронов на военные авиабазы России стала унижением для диктатора РФ Владимира Путина. Однако в статье предостерегают, что Москве, вероятно, придется нанести удар мести, поскольку в Сети уже появляются спекуляции относительно того, будет ли Путин снова угрожать применением ядерного оружия.