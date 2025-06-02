Операция "Паутина": спутниковые снимки показали последствия ударов по авиабазам РФ

Взрыв. / © Associated Press

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В Сети появился первый спутниковый снимок после атаки дронами СБУ по российской военной авиабазе "Белая". Он подтверждает поражение самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.

Фото обнародовал OSINT-аналитик Крис Биггерс на своей странице в сети X.

Снимок демонстрирует поражение по меньшей мере четырех самолетов, дислоцированных во время атаки на территории авиабазы. Речь идет о поражении:

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трех бортов стратегической авиации Ту-95МС;

одного самолета Ту-22М3.

Также, вероятно, один стратегический бомбардировщик мог быть поврежден во время атаки.

Osint-аналитик Крис Биггерс обнародовал первые спутниковые снимки, сделанные после атаки СБУ по военным авиабазам России 1 июня.

"Украинская разведка запустила 117 ударных беспилотников из грузовиков, размещенных вблизи российских авиабаз. В это утро я дал задачу нескольким сборщикам через @umbraspace, и мои первые изображения уже начали обрабатываться. Какой отличный успех в хорошо выполненной операции", - подчеркнул Биггерс.

Операция "Паутина"

1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу России. Она получила название "Паутина". Вражеской авиации, предварительно, был нанесен ущерб более чем на 2 млрд долларов.

РосСМИ сообщали, что беспилотники вылетали прямо из грузовиков, припаркованных у заправок. В СБУ уточнили, что сначала переправила в Россию fpv-дроны, а впоследствии — мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещённых уже на грузовых авто.

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Дата публикации 14:28, 01.06.25 Количество просмотров 479 Дроны СБУ атаковали российский военный аэродром

Эту спецоперацию, в результате которой поражен 41 самолет стратегической авиации РФ , готовили более полутора лет. Среди поврежденных судов – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Британское издание Sky News пишет, что атака украинских дронов на военные авиабазы России стала унижением для диктатора РФ Владимира Путина. Однако в статье предостерегают, что Москве, вероятно, придется нанести удар мести, поскольку в Сети уже появляются спекуляции относительно того, будет ли Путин снова угрожать применением ядерного оружия.