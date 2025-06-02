Операция "Паутина": в России началась истерика из-за грузовиков, проверяют всех

В России массово проверяют грузовики / © kavpolit.com

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В России началась истерика после операции «Паутина»: проверяют все грузовики.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Facebook.

«В лучших российских традициях по всей РФ началась запоздалая проверка грузовиков, когда она уже не имеет смысла. На трассах огромные пробки, все грузовики останавливают и проверяют. Логистический коллапс», — написал журналист.

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Казанский отметил, что таким образом, российские спецслужбы сейчас фактически работают в пользу Украины.

«Никакого результата это уже не даст — поздно спохватились. Только попытка выслужиться и продемонстрировать бурную деятельность. Фактически российские спецслужбы сейчас тоже работают в пользу Украины. Их действия только увеличат экономический ущерб от атаки», — резюмировал журналист.

Дата публикации 12:18, 02.06.25 Количество просмотров 51 В России началась истерика после операции "Паутина": проверяют все грузовики

Операция «Паутина»

Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок. Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов (это 34% носителей стратегических ракет — ред.) на аэродромах базирования или примерно 40 самолетов на четырех аэродромах. Среди потерь россиян разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3. Впервые украинские дроны нанесли удар по территории Сибири.

ТСН.ua собрал все, что известно о небывалом ударе по российской боевой авиации.

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