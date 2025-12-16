Операция по освобождению Купянска продолжается: детали от военных

Война. / © Associated Press

Операция по освобождению и зачистке Купянска Харьковской области продолжается. Российские солдаты сдаются в плен или их ликвидируют.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов, сообщает «Укринформ».

«Эта операция еще некоторое время будет продолжаться. Их (оккупантов — ред.) уже отсекли от поставок, это хорошо, но надо теперь очистить город окончательно от тех россиян, которые там сейчас присутствуют», — подчеркнул военный.

По словам Трегубова, городские бои — это очень сложно. Силы обороны хранят жизнь своих военных и мирного населения.

В последние дни оккупанты сдаются в плен. Среди пленных есть не только россияне, но и наемники из третьего мира. Впрочем, о гражданах каких стран идет речь, он не уточнил.

Отвечая на вопрос, фиксируется ли перебрасывание дополнительных российских сил под Купянск, чтобы изменить ситуацию в пользу врага, Трегубов подчеркнул: «Если бы у них была практическая возможность это сделать, они бы не допустили фактического окружения города».

Что касается Волчанска, говорит Трегубов, то город фактически прекратил существование, населенный пункт очень сильно разрушен. Пока там ситуация остается сложной. По словам военного, «россияне лезут с севера, украинцы держат оборону по реке Волча».

«Они его (Волчанск — Ред.) просто целенаправленно разрушали. Волчанск уже как такой сам по себе был не нужен, как город с населением. Они просто пытались создать вблизи российской границы определенную зону безопасности. Просто продвинуться и удерживать такую зону, чтобы украинцы не могли идти дальше и угрожать Курским, Белгородским и другим областям Российской Федерации», — пояснил спикер ОСУВ «Днепр».

Как сообщалось, ситуация в Купянске на Харьковщине резко изменилась. ВСУ продвинулись в центре города, где продолжаются зачистки. Также зафиксировано продвижение украинских подразделений к юго-востоку от Петропавловки.

Силы обороны Украины, в том числе поисково-ударная группировка «Хартия», переиграли российское командование на Купянском направлении, где образовался котел для армии РФ. Вместо заявленного Москвой «захвата» города российская группировка оказалась в окружении, а его логистика — обрезана.