Газопровод в Судже / © Associated Press

Реклама

Громкая операция российских военных в газопроводе в Курской области оказалась драматической неудачей для путинских войск с трагическими последствиями ее участников.

Об этом пишет немецкое издание Вилд.

Подразделения Путина разработали то, что они считали гениальным планом: они залезли в неиспользованный газопровод и таким образом хотели преодолеть расстояние незамеченными, чтобы заскочить украинцев врасплох.

Реклама

Оккупанты в газопроводе / Скриншот с видео, которое сняли сами россияне

По информации журналистов, после попытки пробраться через газопроводную трубу у выживших российских солдат начались серьезные проблемы с легкими.

"Это состояние, как при тяжелой форме COVID. Мы не знаем, как их лечить", – признался один из российских врачей, конечно же, на условиях анонимности.

Российские оккупанты пытались неожиданно атаковать украинские позиции на Курщине, используя нефункционирующую газовую трубу.

Украинские военные заметили противника и убили около 100 российских солдат. Впрочем, по данным западных СМИ, некоторые участники операции выжили, но их здоровье оказалось серьезно подорвано. Основная версия – тяжелое отравление метаном.

Ранее украинский военный Мирослав Гай утверждал, что украинские десантники уничтожили большую группу диверсантов, пробиравшихся по газопроводу.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко добавил, что армия РФ пыталась использовать газопровод в Судже, повторив "авдеевский" способ проникновения в наш тыл . Однако план не удался.

Издание Sky News также рассказывало о том, как россияне воспользовались газопроводом на Курщине.