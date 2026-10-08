ВСУ / © Associated Press

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Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед к востоку от Александровки в Донецкой области. Украинские военные также проводят контратаки по нескольким направлениям, сдерживая наступление российской армии.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

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Где ВСУ контратакуют: ситуация на Сумщине и Харьковщине

Согласно оценке аналитиков, 7 октября российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденных успехов не имели. Украинские силы проводили контратаки и не позволяли врагу продвинуться.

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На северо-востоке Харьковской области российские военные осуществили инфильтрацию к востоку от Волчанска. После этого Силы обороны нанесли удар по российским позициям юго-восточнее Хрипунов.

Вблизи Купянска, Ковшаровки и Купянска-Узлового оккупанты атаковали 6 и 7 октября. Подтвержденное продвижение российских войск не зафиксировано. Украинские военные со своей стороны проводили контратаки на севере Купянска.

Лиманское направление: ВСУ расширяют контратаки

По данным ISW, на Лиманском направлении продолжается операция «Вивальди». Украинские силы проводят контратаки вдоль реки Жеребец, пытаясь оттеснить российские войска от Лимана и уменьшить угрозу Славянско-Краматорской агломерации.

Связанный с Кремлем российский военный блоггер заявил, что ВСУ продолжают наступательные действия вдоль Жеребца. По его словам, преимущество украинских сил в живой силе и беспилотниках усложняет российским войскам закрепление вблизи Лимана. ISW отмечает, что эти утверждения соответствуют его предварительным оценкам по поводу украинских контратак на этом направлении.

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Донбасс: украинские силы оттесняют оккупантов

По данным источника, связанного с западной группировкой войск РФ, украинские силы контролируют Новоплатоновку, Грековку и Дружелюбовку, несмотря на заявления российской стороны о якобы захвате этих населенных пунктов.

К востоку от Краматорска российские военные также осуществили инфильтрацию. После этого украинские силы нанесли удар по российским позициям в западной части Малиновки.

На Добропольском направлении 6 и 7 октября российские войска продолжали наступательные действия, однако подтвержденных территориальных достижений не было. Украинские военные проводили контратаки к северо-востоку от города.

Запорожская область: россияне пытаются обойти Орехов

На западе Запорожской области русские войска проводили ограниченные наступательные операции. По оценке ISW, вероятно, они пытаются обойти Орехов по западному и восточному направлениям.

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Подтвержденное продвижение российских войск на этом участке не зафиксировано. По данным ISW, украинские силы недавно продвинулись к востоку от Орехова.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что ВСУ остановили продвижение РФ в Донецкой и Запорожье.

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