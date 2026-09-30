Операция «Вивальди» вызвала «бунт» среди российских военкоров: в РФ заговорили о лжи командования

Операция "Вивальди". / © ТСН

Реклама

Успешная украинская операция “Вивальди” на Лиманском направлении спровоцировала новую волну критики среди российских ультранационалистических военкоров. Они все более открыто обвиняют командование РФ во лжи о ситуации на фронте и сокрытии украинских успехов.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Реклама

Аналитики обратили внимание, что после обнародования деталей третьего этапа «Вивальди» российские провоенные блоггеры снова заговорили о так называемой культуре «красивых докладов» в войсках РФ, когда командиры преувеличивают собственные успехи и скрывают проблемы от высшего руководства.

Реклама

Один из известных российских каналов заявил, что информационная политика РФ скрывает сложную ситуацию на поле боя и систематически недооценивает возможности Украины.

Проблема, по словам российских «военкоров», становится особенно заметной, когда успехи ВСУ уже невозможно скрыть от общества. Именно это, по их мнению, происходит сейчас после операции «Вивальди».

Российские пропагандисты заговорили о лжи командования

Один из блогеров отметил, что российские государственные и провоенные медиа постоянно наполняют информационное пространство победными заявлениями и рассказами о якобы близком крахе украинской обороны.

Поэтому объяснять реальные успехи Украины российской аудитории становится все сложнее.

Реклама

Другие российские «военкоры» пошли еще дальше и заявили, что ложные доклады напрямую вредят планированию боевых действий.

По их версии, украинские войска смогли воспользоваться тем, что российские подразделения на местах не докладывали командованию о реальных масштабах продвижения ВСУ.

В ISW отмечают, что проблема уже неоднократно проявлялась на фронте. Завышенные отчеты российских командиров о собственных успехах снижают информированность руководства о реальной ситуации и затрудняют своевременную переброску резервов для сдерживания украинских атак.

Что произошло во время операции «Вивальди»

Накануне командующий 3-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Андрей Белецкий раскрыл подробности третьего этапа операции.

Реклама

По его словам, украинские войска освободили Новое, Редкодуб, Екатериновку, Карповку и Новомихайловку к северу от Лимана.

Только на третьем этапе удалось освободить 51 квадратный километр территории, а всего за три объявленных этапа «Вивальди» — 176 квадратных километров.

Украинские силы также провели операцию по дезинформации противника: демонстрировали активность в направлении Зеленой Долины, отвлекая россиян от главной цели — Нового на северном фланге российских войск.

По данным корпуса, во время операции российские войска потеряли около 2000 военнослужащих, еще более 250 россиян попали в плен. Только за третий этап ВСУ вернули 51 км² территории, а всего с начала наступательных действий — 176 км².

При прорыве ВСУ применяли БТР-80, переоборудованные в дистанционно управляемые машины со взрывчаткой, для уничтожения крупных российских укреплений.

В ISW обратили внимание, что украинским военным удалось подвести бронетехнику напрямую к позициям РФ без результативных атак российских дронов. Аналитики считают, что это может свидетельствовать об эффективном подавлении украинскими силами российских БПЛА и средств РЭБ на этом участке.

Именно подготовка поля боя, удары средней дальности и достижение преимущества в беспилотниках, по оценке ISW, помогли украинским механизированным подразделениям продвинуться на Лиманском направлении.

Новости партнеров

Новости партнеров