Операцию "Паутина" будут изучать в учебниках: военный о скрытой составляющей

Операция "Паутина"

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Операция СБУ "Паутина", во время которой уничтожили стратегические самолеты РФ, стала не только военным ударом, но и мощным эмоционально-психологическим шагом, который будет иметь особое место в истории современных войн.

Об этом в интервью "Армия TV" заявил спецназовец "Альфы" Сергей Стаховский.

По его словам, этот удар вызвал широкую огласку в мире, восхищение партнеров Украины и продемонстрировал уязвимость ключевых объектов России.

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"Мы также знали, что враг хотел нанести серьезный удар по территории Украины, если бы переговоры пошли не так, как им хотелось. Мы сыграли очень грамотно на опережение", - отметил Стаховский.

Он подчеркнул, что успех операции обеспечили два фактора – неожиданность и максимальная скрытность. Дроны запускались прямо с территории России, и местные жители даже не догадывались, что они не российские.

"Местные водители снимали, как с фуры поднимаются дроны... даже полицейские снимали на телефоны. Не могли подумать, что эти дроны украинские и уничтожают их авиацию", - отметил Стаховский.

Он также считает, что операция имела весомый экономический эффект — из-за массовых проверок фур по всей России логистика врага дала сбой, образовались очереди, что повлияло на производственные мощности.

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Отдельно Стаховский отметил, что, несмотря на быстрое раскрытие запуска дронов, техническая составляющая этой атаки остается для РФ "неизвестной".

"Мы балансируем в этой войне именно благодаря людям, которые постоянно придумывают новые способы нанести вред врагу", - сказал он, подчеркнув роль украинских военных и гражданских в создании нестандартных решений.

Операция "Паутина" и реакция мира

Напомним, что 1 июня в рамках спецоперации "Паутина" Украина совершила атаку дронами с грузовиков на четыре военных аэродрома, расположенные в глубоком тылу России, сообщил о поражении 41 вражеского самолета.

Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что масштабная атака украинских беспилотников на аэродромы стратегической авиации России 1 июня повышает риск дальнейшей эскалации конфликта.

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Американский сенатор Ричард Блументаль сравнил операцию "Паутина" с ликвидацией Усамы бен Ладена, отмечая, что этот удар опровергает ошибочные представления о якобы проигрыше Украины в войне.

Высокую оценку сделке дала израильская разведка Моссад, которую считают одной из самых эффективных в мире. По их словам, это событие стало "тревоги в эру войны с использованием дронов".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Россия применяла свои стратегические самолеты для ударов по мирным украинским населенным пунктам.

В то же время в Китае заявили, что придерживаются "четкой и последовательной" позиции по войне России против Украины и призывают к ее деэскалации.

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