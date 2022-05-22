Оперировал под обстрелами: история медика Купина из Харькова, более 82 суток не выходившего из больницы

Оперировал под обстрелами: история медика Купина из Харькова, более 82 суток не выходившего из больницы

Уже почти три месяца полномасштабной войны наши врачи ежедневно спасают украинцев от обломков снарядов и шаров, помогают травмированным под завалами укрытий или убегая от опасности. История врача Купина – одна из тысяч историй жизни героических украинских медиков, которые бок о бок с военными, спасателями стоят на передовой нашей обороне, лечат не только израненные тела, но и души.

Медики возвращают пациентов к жизни, которая для многих уже не будет такой, как раньше, но, по крайней мере, она будет.

О Владимире Купине – заведующем ортопедически-травматологическом отделении Харьковской областной клинической травматологической больницы, рассказали в Минздраве.

С самого начала полномасштабного вторжения России Владимир Купин вместе с большинством своей команды остался жить на работе, работать и помогать пациентам.

Фото: МОЗ

Лечебное заведение оказалось в одной из наиболее обстреливаемых частей Харькова – линия фронта проходила совсем рядом, – но ни на миг не прекращала работу.

Медики круглосуточно находились в больнице в течение 82 суток и только с середины мая могли при желании ночевать дома.

"Как все мы с самого начала войны восхищались нашим народом, нашими защитниками, так я увлекаюсь своими коллегами", – говорит Владимир Иванович.

Он добавил, что некоторые из команды некоторое время жили в больнице с детьми, но все равно продолжали выполнять свою работу.

По словам врача, война изменила все. Чаще всего обращались пациенты с минно-взрывными травмами: как военные, так и гражданские. Среди последних значительно увеличилось количество пожилых людей – спасаясь от обстрелов, они бежали, часто падали, травмировались, ломали конечности. Они также страдали от боли, не могли двигаться, и им также оказывали медицинскую помощь. Уже в первые дни полномасштабной войны больница пострадала от обстрелов – в здании выбило много окон, частично были повреждены палаты. Врачам приходилось прикрывать окна одеялами, ведь на улице была минусовая температура.

Больше всего я мечтаю о мире, чтобы прекратились бомбардировки и стрельба. Хочется, чтобы вернулись семьи, хочется обнять жену, детей. Я во время войны стал дедушкой – хочу познакомиться с внучкой, ведь ее эвакуировали, и мы видимся только по видео связи, – говорит медик.

История врача Купина – одна из тысяч историй жизни героических украинских медиков, которые бок о бок с военными, спасателями стоят на передовой нашей обороне, лечат не только израненные тела, но и души. Поклоняемся перед их героизмом и благодарим за работу. Только так победим.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.