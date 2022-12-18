Оперные певцы и артисты цирка: в российской армии объявили о создании новых подразделений

Новосозданным "боевым единицам" поставили задачу поддерживать "морально-политическое и психическое состояние" оккупантов на фронте.

В оккупационной армии появятся два новых подразделения, которые будут укомплектованы профессиональными артистами, ушедшими на военную службу добровольно или призванными в рамках частичной мобилизации в РФ.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

"Впервые в современной истории вооруженных сил России мы создали два постоянно действующих фронтовых творческих соединения", — заявили в военном ведомстве оккупантов.

В "творческих бригадах" должны служить оперные певцы, вокалисты, музыканты, актеры, танцоры или артисты цирка.

"На этапе формирования подразделений командиры заметили творческие качества и способности мобилизованных и было принято решение о создании этого коллектива", — сообщили в Минобороны РФ, добавив, что целью создания новых подразделений является поддержание высокой боевой готовности, "морально-политического и психического состояния участников военной спецоперации”, как в Кремле называют войну в Украине.

"Культурно-художественное обслуживание участников боевых действий" будет проходить на фронте.

Напомним, ранее от жителей Санкт-Петербурга потребовали собрать для мобилизованных музыкальные инструменты : баяны, аккордеоны, губные гармошки и балалайки.

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