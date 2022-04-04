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Оплатить продуктовый набор нуждающимся: в Украине запустили благотворительный проект

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Оплатить продуктовый набор нуждающимся: в Украине запустили благотворительный проект

УНИАН

Присоединиться могут украинцы во всех городах.

На Днепропетровщине запустили благотворительный проект "Это вам от всей души". Желающие могут онлайн приобрести продуктовые наборы.

Их передадут наиболее нуждающимся жителям региона, сообщили в областной военной администрации.

Для этого следует выбрать на сайте продуктовую корзину на сумму 250 или 500 грн. Там — товары первой необходимости. Крупа и сахар, чай и печенье, средства гигиены.

Далее нужно определить, в какой город хотите отправить помощь. Оплатить продуктовый набор и ждать отчета. Региональные подразделения Минсоцполитики найдут тех, кому он пригодится.

Напомним, что риэлторов и арендодателей Днепра призвали не повышать цены на недвижимость и не спекулировать. Прибегающие к недобросовестному заработку понесут ответственность перед законом.

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