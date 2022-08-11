"Опозорились на весь мир": жена оккупанта рассказывает мужу об ударах по Крыму (перехват)

Жена оккупанта в телефонном разговоре рассказывает, что на власти России жалуются уже сами россияне.

Жена оккупанта так называемой "Л/ДНР" рассказывает последние новости своему мужу-оккупанту, среди которых удары по военному аэродрому в Крыму.

Военная разведка перехватила разговор оккупанта, где жена захватчика жалуется на неэффективность российской ПВО. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Женщина рассказывает об официальной версии, которую высказали российские власти и комментирует: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...".

После этого она описывает панические настроения россиян: "Народ уже прет на Россию, опозорились на весь мир, ждут пока в Москву, на Красную площадь прилетит".

Оккупант со своей стороны дополняет: "У нас пацаны тоже за это говорят, что россиян имеют и имеют, а то огрызнутсья не могут".

Женщина жалуется, где российская ПВО, которая должна защищать воздушное пространство, и высказывает такое мнение, что после таких событий их ПВО никто в мире не будет покупать.

Мужчина предоставляет свой анализ действий ВСУ и предлагает "генильное" решение этой проблемы: "Там получается, что американцы отслеживают, что это ПВО обойдут... Раз такое дело, то надо спутники сбывать над Украиной, чтобы то уже слепли..."

Ранее оккупант в перехваченном разговоре сообщил, что россияне используют в Украине запрещенные боеприпасы.

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