Российский оппозиционер считает, что "Путину нужна не территория, а война для внутренних целей".

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский считает, что "слабый Запад" фактически проиграл войну в Украине.

Об этом пишет российская служба немецкого издания Bild.

По его предположениям даже с учетом помощи США реальное соотношение расходов на войну Запада "в лучшем случае два с половиной к одному в пользу Путина".

"При таком раскладе сил Украина до конца года потеряет Харьков. К середине следующего года – Одессу. Соотношение сил станет 10-15 к одному до конца 2025 года. К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это все самый лучший сценарий, если ВСУ будут героически сопротивляться, несмотря на безнадежность ситуации", — высказал страшные и необоснованные мнения.

Российский оппозиционер также напомнил о визите Путина в Китай, во время которого лидер КНР Си Цзиньпинь заявил, что "запретных зон для сотрудничества между странами нет".

"Если демократии не хотят объединяться и давать решительный отпор, диктатуры больше не боятся. И прошу обратить внимание: Путину нужна не территория, Путину нужна война для внутренних целей. И слабый Запад для этого прекрасна мишень", — заявил Ходорковский.

Напомним, ранее мы публиковали статью, в которой объяснили, почему визит Путина в Китай и его переговоры с Си Цзиньпином пошли не по плану.

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