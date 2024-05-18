Оппозиция РФ заговорила о "проигрыше" Запада в войне Путина и описала страшный сценарий для Украины

Российский оппозиционер считает, что "Путину нужна не территория, а война для внутренних целей".
Российский оппозиционер Михаил Ходорковский считает, что "слабый Запад" фактически проиграл войну в Украине.
Об этом пишет российская служба немецкого издания Bild.
По его предположениям даже с учетом помощи США реальное соотношение расходов на войну Запада "в лучшем случае два с половиной к одному в пользу Путина".
"При таком раскладе сил Украина до конца года потеряет Харьков. К середине следующего года – Одессу. Соотношение сил станет 10-15 к одному до конца 2025 года. К середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это все самый лучший сценарий, если ВСУ будут героически сопротивляться, несмотря на безнадежность ситуации", — высказал страшные и необоснованные мнения.
Российский оппозиционер также напомнил о визите Путина в Китай, во время которого лидер КНР Си Цзиньпинь заявил, что "запретных зон для сотрудничества между странами нет".
"Если демократии не хотят объединяться и давать решительный отпор, диктатуры больше не боятся. И прошу обратить внимание: Путину нужна не территория, Путину нужна война для внутренних целей. И слабый Запад для этого прекрасна мишень", — заявил Ходорковский.
Напомним, ранее мы публиковали статью, в которой объяснили, почему визит Путина в Китай и его переговоры с Си Цзиньпином пошли не по плану.
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