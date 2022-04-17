Оправдывал российскую агрессию: в Донецкой области мужчина перешел на сторону оккупантов

Задержанному грозит срок.
Жителя Покровска арестовали из-за оправдания преступных действий оккупантов на территории Украины.
Об этом сообщил отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
По данным следствия, в марте 2022 года 46-летний мужчина через одну из социальных сетей неоднократно распространял информацию в поддержку вооруженной агрессии РФ и подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований против Украины.
В распространенном подозреваемом контенте оправдывались преступные действия оккупантов, обстреливавших мирные города Донбасса, в частности, г. Мариуполь.
"Донецкой областной прокуратурой в порядке ст. 615 УПК Украины применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 396 960 грн жителю г. Покровска, который обоснованно подозревается в распространении материалов, содержащих оправдывание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, совершенном повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее стало известно, что в Одесской области задержаны трое подозреваемых в диверсиях. Им инкриминируют государственную измену. Кроме того, за пределы страны отправили шестерых иностранцев, которые могли "способствовать дестабилизации ситуации в регионе".
А в Николаевской области задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.
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