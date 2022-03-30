Оправдывал убийства украинцев и зверства россиян: против блогера из Крыма открыто производство

Оправдывал убийства украинцев и зверства россиян: против блогера из Крыма открыто производство

Коллаборант поддерживал убийства украинцев и призывал к созданию фейковых администраций.

Против блогера из Крыма, оправдывающего зверства России и убийства украинцев, возбуждено уголовное производство.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Коллаборант из Крыма на YouTube и Telegram-каналах распространял информационный контент, направленный на оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Кроме того, блогер размещает свои видео, в которых заявляет о поддержке военных действий государства-агрессора и призывает к созданию на временно оккупированных территориях администраций, подконтрольных РФ", — говорится в сообщении.

Против коллаборанта открыли производство по ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 111-1 УК Украины.

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