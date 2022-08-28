Оправдывал вооруженную агрессию РФ: в Одессе суд обязал мужчину читать исторические книги

В Одессе осудили мужчину за пророссийские посты.

В Одессе осудили мужчину, который писал пророссийские посты в соцсетях в поддержку России. Он оправдывал вооруженную агрессию РФ и призвал к насильственной смене власти в Украине.

Об этом говорится в данных судебного реестра.

Сообщения осужденный писал в российской соцсети "Одноклассники", запрещенной в Украине. Мужчина признал свою вину.

Против обвиняемого возбуждено уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины и действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя.

Ему назначили 3 года условного срока и обязали прочитать книги Сергея Плохия "Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости" и Романа Иванычука "Орда".

Напомним, в оккупированном Севастополе силовики задержали мужчину за украинскую песню.

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