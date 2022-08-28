Оправдывал вооруженную агрессию РФ: в Одессе суд обязал мужчину читать исторические книги

В Одессе осудили мужчину за пророссийские посты.
В Одессе осудили мужчину, который писал пророссийские посты в соцсетях в поддержку России. Он оправдывал вооруженную агрессию РФ и призвал к насильственной смене власти в Украине.
Об этом говорится в данных судебного реестра.
Сообщения осужденный писал в российской соцсети "Одноклассники", запрещенной в Украине. Мужчина признал свою вину.
Против обвиняемого возбуждено уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины и действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя.
Ему назначили 3 года условного срока и обязали прочитать книги Сергея Плохия "Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости" и Романа Иванычука "Орда".
Напомним, в оккупированном Севастополе силовики задержали мужчину за украинскую песню.
Читайте также:
- В Одессе суд заставил любителя "русского мира" читать книгу Грушевского
- Судья из Кропивницкого наказал поклонника "русского мира" из Харькова песней "Отец наш — Бандера"
- Принуждение к книгам: одесский судья снова приговорил вора к чтению