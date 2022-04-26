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Оправдывал зверства РФ и поддерживал оккупантов: в Тернополе задержали предателя

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Оправдывал зверства РФ и поддерживал оккупантов: в Тернополе задержали предателя

Офис генерального прокурора

В Тернополе разоблачили мужчину, который поддерживал нападение России на Украину.

Также коллаборант отрицал преступления российских оккупантов против украинцев.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, житель Тернополя в публичных сообщениях открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ и активно распространял материалы с оправданием так называемой "спецоперации", а также отрицанием преступных действий российских оккупантов.

Правоохранители провели обыски в квартире мужчины и изъяли компьютер. Продолжается следствие.

Предателю инкриминируют ст. 436 УК Украины – пропаганда войны.

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