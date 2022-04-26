Оправдывал зверства РФ и поддерживал оккупантов: в Тернополе задержали предателя

В Тернополе разоблачили мужчину, который поддерживал нападение России на Украину.
Также коллаборант отрицал преступления российских оккупантов против украинцев.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, житель Тернополя в публичных сообщениях открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ и активно распространял материалы с оправданием так называемой "спецоперации", а также отрицанием преступных действий российских оккупантов.
Правоохранители провели обыски в квартире мужчины и изъяли компьютер. Продолжается следствие.
Предателю инкриминируют ст. 436 УК Украины – пропаганда войны.
Читайте также:
- Жданов объяснил, почему российская армия пытается атаковать на Херсонском направлении и спешит с "референдумом"
- В Украине без газа и света – тысячи людей: в каких областях самая сложная ситуация
- Регистрация разрушенного или поврежденного жилья в Украине: в ОП подробно объяснили процедуру