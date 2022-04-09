Оправдывала агрессию РФ: в Черкасской области задержали женщину-предательницу

Женщине уже объявлено подозрение.

В Черкасской области задержана женщина, которая публично распространяла пророссийскую пропаганду среди односельчан.

Об этом сообщили в СБУ.

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"Женщина открыто оправдывала агрессию РФ и преступления российских военных и призвала жителей села поддерживать оккупантов. Кроме того, она смотрела российские телепередачи, после чего распространяла пропагандистские материалы, в частности, о ситуации в Украине, якобы о "преступных поступках украинских военных" и т.д.", — говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Николаевской области был задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.

Напомним, диверсионную группу, которая собирала и передавала информацию российским военным, правоохранители задержали в Гайсинском районе Винницкой области.

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