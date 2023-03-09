Оправдывала окупантов и говорила об "инсценировках" в Буче: СБУ разоблачила сотрудницу, которая ждала русских

СБУ разоблачила еще одну поклонницу "русского мира". Женщина оправдывала полномасштабное вторжение РФ в Украину и убийство мирных жителей.

СБУ разоблачила предательницу, которая оправдывала зверства российских оккупантов. Женщина занимала одну из должностей регионального подразделения Службы безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как говорится, женщина оправдывала полномасштабное вторжение и военные преступления российских оккупантов. Гражданка пыталась представить вооруженную агрессию оккупантов как "внутренний гражданский конфликт" и называла "инсценировками" массовые убийства и пытки людей в Буче.

“Она негативно реагировала на освобождение украинских территорий, в том числе острова Змеиный. На основании собранных улик фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (“Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом”) УК Украины”, — рассказали в СБУ.

Сейчас в отношении нее решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что СБУ заблокировала 26 телеграмм-каналов, где сообщали о мероприятиях, проводимых военкоматами в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.

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