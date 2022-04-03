Оправдывала российских оккупантов: в Мариуполе арестовали местную жительницу

Жительница Мариуполя оправдывала действия РФ, а во время эвакуации просила захватчиков побыстрее "освободить" город.

В Мариуполе арестовали местную жительницу, которая оправдывала русских военных.

По данным следствия, в марте 2022 года 43-летняя женщина, укрываясь от вражеских обстрелов вместе с другими мариупольцами в помещении Мариупольской камерной филармонии, по собственным идеологическим соображениям неоднократно оправдывала действия оккупантов.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.

"В дальнейшем, во время эвакуации из Мариуполя, подозреваемая, находясь на российском блокпосте, прославляла захватчиков и просила их "скорее освободить город", — говорится в сообщении.

Донецкая областная прокуратура в порядке ст. 615 УПК Украины (особый режим досудебного расследования в условиях военного положения) применила к гражданке меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 992 тыс. грн.

Напомним, оккупанты берут в плен мирных жителей Мариуполя и вывозят в РФ.

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