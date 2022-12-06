Оправдывала вооруженную агрессию РФ: жительнице Винничины сообщены о подозрении

Со страницы в запрещенной соцсети женщина распространила пропагандистские тексты с заголовками, например: "Нацистский режим Зеленского бомбит мирный Мелитополь" и "Киевская нечисть пытается уничтожить тех, кто бежал от их жестокости".
Жительница Ладыжина Винницкой области оправдывала вооруженную агрессию РФ. За это ей сообщили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.
"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры жительнице г. Ладыжина, уроженке РФ, гражданке Украины сообщено о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификация лиц, осуществлявших агрессию (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что подозреваемая в течение нескольких последних месяцев размещала в интернет-сети информационный контент пророссийской направленности.
Так, с собственной страницы в запрещенной соцсети женщина распространила пропагандистские тексты с заголовками, например: "Нацистский режим Зеленского бомбит мирный Мелитополь" и "Киевская нечисть пытается уничтожить тех, кто бежал от их жестокости".
Другая публикация подозреваемой содержала призыв к государственной думе России признать Украину террористическим государством, поскольку согласно содержанию публикации Вооруженные силы Украины воюют на российской территории – так называемых Л/ДНР.
Распространенные материалы, противоправность которых подтверждена специальной экспертизой, усиливались хештегами: "#ZAармию #ZAотвагу #ВладимирПутин #денацификация".
За совершенное предательнице светит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, брата бывшего народного депутата-изменника Олега Царева приговорили к реальному сроку заключения за подготовку взрывов в Днепропетровской области.
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