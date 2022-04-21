Оправдывали массовые убийства: в Запорожье и Киеве разоблачили ботофермы России

Оправдывали массовые убийства: в Запорожье и Киеве разоблачили ботофермы России

В Запорожье и Киеве СБУ разоблачила ботофермы, оправдывающие массовые убийства украинцев российскими оккупантами.

Также в Киеве задержали администратора телеграмм-каналов, который призвал к геноциду украинцев.

Об этом сообщили в СБУ.

Боты работать в соцсетях и популярных мессенджерах.

"СБУ разоблачила ботоферму более чем на 50 тыс. фейковых аккаунтов, которой руководили из страны-агрессора, чтобы публиковать фейки и оправдывать вооруженную агрессию против Украины. Также они дискредитировали ВСУ. Работа ботофермы остановлена, изъяты аппаратные комплексы, почти 500 GSM-модулей, 3 тис. SIM-карт", — сообщили в СБУ.

Также в Киеве заблокирована сеть анонимных Telegram-каналов и сообществ в соцсетях, через которые массово призывали к физическому уничтожению украинского народа как нации. Организатор задержан.

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