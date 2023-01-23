"Оправдывают свои провокации" — Подоляк о лжи россиян по поводу оружия на АЭС

Именно армия РФ захватила Запорожскую АЭС и держит там вооруженных военных.

Никакого оружия на территории АЭС Украина никогда не хранила. Россияне распространяют такие фейки, чтобы оправдать свои провокации.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Твиттере.

Подоляк подчеркнул, что именно российская армия захватила Запорожскую АЭС и держит там оккупантов, оружие и технику. Советник главы ОП напомнил, что Украина всегда открыта для проверок специалистов, в частности, миссии МАГАТЭ, которую, к слову, именно россияне не пропускали на ЗАЭС.

"Никакого оружия на "территории АЭС" Украина никогда не хранила, как об этом фиктивно "заявляет" ru-СВР (Нарышкин). В то же время РФ захватила ЗАЭС и держит там военных. Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ. Смысл лжи от россиян – оправдать свои провокации", — написал Подоляк.

Напомним, разведка страны-террориста России распространила дезинформацию о якобы "хранении на территории Ровенской АЭС предоставленного Украине вооружения и боеприпасов". Эта информация агрессора ложна, это очередной "вброс" РФ. В ЦПД объясняли, что, публикуя такую ложь, враг может готовить почву для сокрытия будущих преступлений против нашего государства и обострения панических настроений среди украинцев.

Ранее, 17 января, глава МАГАТЭ открыл постоянную миссию организации на Ровенской атомной электростанции. По его словам, вскоре постоянные миссии МАГАТЭ появятся на всех украинских АЭС, чтобы "уменьшить ядерную опасность" во время войны.

Читайте также: