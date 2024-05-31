Определяет цели для ракетных ударов по Украине: СБУ сообщила о подозрении российскому генералу

Подразделение генерала Баранова определяет координаты целей и программируют траектории ракет, чтобы обойти украинскую ПВО.

Служба безопасности Украины собрала доказательства военных преступлений российского генерал-майора Роберта Баранова, возглавляющего главный вычислительный центр генштаба вооруженных сил РФ.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, подразделение Баранова обеспечивает "точность ударов" российских крылатых и баллистических ракет по территории Украины. Подчиненные Баранова определяют координаты целей и программируют траектории ракет, чтобы обойти украинскую ПВО.

"Прежде всего, речь идет о наведении крылатых ракет "Калибр", Х-101/555 и баллистических ракет "Искандер". По материалам дела, враг четко понимает, что программирует значительную часть российского оружия для огневого поражения мирной, гражданской инфраструктуры Украины", — отметили в СБУ.

В Службе безопасности объяснили, что подразделение Баранова получает предварительные координаты от высшего командования, а затем сопоставляет их с реальными локациями на картах. Следовательно, русская армия сознательно наносит удары по гражданским объектам. Такие удары являются военными преступлениями, в результате которых с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более пяти сотен детей.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Баранову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч.ч 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, в сочетании с умышленным убийством)", – говорится в сообщении СБУ.

В Службе безопасности Украины также установили личности 30 подчиненных генерала Баранова, непосредственно причастных к совершению военных преступлений против Украины.

Все доказательства, собранные СБУ, будут использованы для привлечения к ответственности российских военных преступников в Международном уголовном суде.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны России. Он лично координирует поставки российской армии управляемых авиабомб и баллистических ракет "Искандер".

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