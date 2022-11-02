"Опричники Путина": как Пригожин и Кадыров провоцируют конфликт в Кремле и чем это грозит РФ

Основатель частной военной компании "Вагнер", "повар Путина" Евгений Пригожин усилил свое влияние на Кремль. Глава ЧВК "Вагнер" позволяет себе громкие политические заявления, жестко критикует министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. В тандеме с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым он добился отстранения от должности командующего группировкой войск "Центр" Александра Лапина. Параллельно Пригожин создал мощную военную структуру, которая находится вне российского правового поля, однако вербует даже пилотов самолетов и экипажи ракетных комплексов.

ТСН.ua разбирался, как Пригожин и Кадыров провоцируют конфликт в военном руководстве России, какова роль ЧВК "Вагнер" в войне и какие проблемы для Кремля могут создать неподконтрольные частные армии путинского окружения.

Верные "опричники" или угроза "царю"?

Евгений Пригожин при поддержке Рамзана Кадырова активно критикует военное руководство. 27 октября он заявил, что единственный, кто "эффективно действует" во время вторжения России в Украину – это наемники, потому что они прошли уже "десятки войн". И, в отличие от штатной армии, имеют боевой опыт.

"А многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", — цитирует бизнесмена его пресс-служба.

Основатель "Вагнера" также заявлял, что занимается строительством "оборонительных сооружений" и формированием "народного ополчения" в Белгородской области. Мол, ради того, чтобы российские вооруженные силы, "скрывающиеся за спинами Вагнера", чувствовали себя в безопасности. Между тем, минобороны РФ ограничено в своих публичных заявлениях.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин на своем Youtube-канале отметил, что Пригожин и Кадыров претендуют на роль "главной опоры" президента РФ Владимира Путина. По его мнению, "это некое создание прообраза преторианцев, которые должны защищать лично Путина".

"Возвышение Кадырова, теперь уже генерал-полковника - в противостоянии с армией, с командующим направлением "Центр" Лапиным он взял верх. Поддержавший его Пригожин тоже ведет свою вендетту отчасти с минобороны, отчасти с какими-то административными силами, которые выступают против него. Но очевидное возвышение этих двоих. Триумвират, который возникает - Путин и два этих лица, которые и без этого обладали известным объемом власти", - отметил российский правозащитник.

Как подчеркнул Фейгин, война сделала из основателя ЧВК "Вагнер" и лидера Чечни почти незаменимых лиц:

"Пригожин - лихой тип, а этот - дикий. Они образуют группу, которая подталкивает Россию к пропасти".

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Евгений Пригожин пытается "заигрывать" с народом, критикуя элиты, а в России это разрешено только "царю" - то есть Путину. По его словам, "это заигрывание с народом – крайне опасная история для Путина".

Как отметил советник ОПУ, в истории Европы было три схемы "царь-бояре-народ":

Российская схема – царь с народом против бояр;

Немецкая схема – царь и бояре против народа;

Французская схема – народ и бояре против царя.

По мнению Арестовича, если в России кто-то начинает заигрывать с народом, это означает только одно – что он претендует на роль "царя".

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в разговоре с Марком Фейгиным назвал Кадырова и Пригожина "опричниками", которые подчиняются "царю" Путину и действуют с его одобрения. Он уверен, что "никаких антипутинских настроений у этой парочки нет".

"Совершенно очевидно, что генерал Лапин - промежуточная цель этой атаки, а удар был по генштабу. Это было публично заявлено тем же Пригожиным, Кадыровым. Говорили - вот бездарный генерал Лапин, его прикрывает наверху генштаб. Этот удар по генштабу санкционирован Путиным, это доказано. Спросили Пескова - а чего это они тут на генералов? Песков ответил - это уважаемые люди, что хотят, то говорят, у нас свобода слова. Явно это было санкционировано сверху", - объяснил Яковенко.

По словам российского журналиста, после поражений армии РФ Путин пытается найти ответственных, и потому "устроил облаву" на генералов генштаба РФ.

"То есть, никакой это не удар по Путину (отстранение Лапина - ред.)", - считает Яковенко.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал на канале Freedom, что в настоящее время Евгений Пригожин "пытается не только делать замечания тем или иным военачальникам российской армии, но и напрямую дискутирует и достаточно резко возражает главнокомандующему российской армии Владимиру Путину".

При этом Селезнев считает, что попытки основателя ЧВК "Вагнер" взять под контроль военное командование РФ ничем хорошим не кончатся:

"Каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека. Я думаю, это утверждение можно в определенной степени адресовать Евгению Пригожину. Одно дело заниматься обеспечением, имея соответствующие ресурсы, наемников частной военной компании, а другое дело - обеспечивать всю махину российской армии, включая ее неповоротливую коррумпированную логистическую составляющую. Думаю, что попытка Пригожина подменить своей армией действия российской оккупационной армии обречена на неуспех. Но уж коль находится в такой иллюзии Пригожин и его визави Рамзан Кадыров, пусть они в этой иллюзии пребывают дальше".

Роль "Вагнера" в войне

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал на канале Freedom, что численность частной армии "Вагнера" доходит до 30 тысяч личного состава из 170 тысяч российских оккупантов в Украине.

Селезнев сообщил, что наемники в ЧВК "Вагнер" в достаточной степени мотивированы, хоть и не имеют серьезного опыта боевой подготовки.

"Невзирая на потери в боевых порядках, идут вперед, вновь получают ранения либо гибнут от артиллерийского огня украинских Сил обороны. В сводке Генерального штаба ВСУ за минувшие сутки наибольшие потери российская оккупационная армия понесла на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Именно на Бахмутском направлении действуют подразделения ЧВК "Вагнер", - подчеркнул он.

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Пригожин все чаще критикует российские минобороны, чтобы скрыть отсутствие побед своих наемников под Бахмутом. Бои там продолжаются с лета, но существенных успехов "вагнеровцы" не достигли, а вместо этого понесут потери.

Отметим, что Евгений Пригожин начал массово привлекать к боевым действиям в Украине российских рецидивистов, насильников и других заключенных, которых вербуют в колониях. В ряды ЧВК берут всех подряд — бизнесмен завербовал даже маньяка-канибала. Тем, кто согласится пойти воевать, он обещает помилование через полгода. Впрочем, "вагнеровцы", попавшие в украинский плен, рассказывают, что командование использует пополнение в качестве "пушечного мяса".

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что в "Вагнере" есть четкое распределение на солдат-наемников и зэков.

"Никто не отменял внутреннюю градацию. Это можно назвать дедовщиной, как угодно. Внутренняя иерархия конечно же существует. Я уверен, что те, кто подписали контракт, кто воюют за деньги, идут сзади тех, кого пригнали в добровольно-принудительном порядке - тех же самых заключенных", - рассказал эксперт на канале Freedom.

Окружение Путина готовится к гражданской войне?

Российский журналист Игорь Яковенко отметчает, что Кадыров и Пригожин создали фактически частные армии. Это может свидетельствовать об их подготовке к возможной гражданской войне после падения путинского режима.

"Винтовка рождает власть. Если есть у тебя какое-то количество людей, которые подчиняются тебе и только тебе, не выполнят ни одного приказа, кроме твоего - значит, ты обладаешь властью. Такой властью обладает Кадыров. До войны у него было до 25 тысяч "штыков", сейчас существенно больше. Он может и 100 тысяч поставить - это небольшая проблема с его финансами... Что касается Пригожина - у него сейчас самая боеспособная часть российской армии", - отметил журналист.

По его мнению, Пригожин и Кадыров "понимают, что путинскому режиму наступает "пушистый северный зверек", и готовятся к жизни после Путина".

"И тот, и другой люто ненавидимы федеральными силовыми структурами - и ФСБ, и Росгвардией, и полицией, и армией. Они понимают, что надо обезопасить себя, создают свои серьезные воинские подразделения и готовятся к смуте - предстоящей гражданской войне после конца путинского режима", - заявил Яковенко.

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Советник ОПУ Алексей Арестович считает усиление частных армий признаком скорого развала России:

"У меня возникает вопрос: а сколько сейчас у РФ армий. Вооруженные силы, армия Кадырова, Росгвардия, армия Пригожина. Многие армии уже есть, много субъектов начинает проявляться. В итоге будет много разных стран", – говорит советник ОПУ.

По его мнению, скоро РФ станет настоящей федерацией.

"Мы не можем говорить о единых вооруженных силах РФ, а о большом количестве армий. Россия примерно воюет восемью армиями. У каждой есть политическое крыло. Вскоре появится медийное обеспечение. РФ стремительно начинает расползаться как мокрая бумага. Дефрагментация России началась", — отметил Арестович.

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