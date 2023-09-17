Вместе с тем, 43% жителей ФРГ считают, что Украину нужно поддерживать до полной деоккупации всех территорий.

Мангеймская исследовательская группа по выборам провела опрос для канала ZDF среди немцев с вопросом, должен ли Запад заставить Украину уступить часть территорий для установления мира с Россией.

Об этом информирует Лига.

Результаты опроса показали, что 41% респондентов в Германии считают, что Украине следует уступить часть собственной территории для установления мира с РФ.

43% опрошенных поддержали тезис о том, что Запад должен поддерживать Украину до полной деоккупации всех территорий.

Кроме того, опрос показал, что 56% немцев не верят в дипломатическое завершение войны, а 41% жителей ФРГ полагают, что дипломатия может помочь завершить российскую агрессию.

Сообщается, что опрос был проведен 12—14 сентября 2023 года по телефону среди 1201 случайно избранного немецкого гражданина от 18 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитика рассказала, почему диктатор Путин снова упомянул о переговорах с Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подчеркнул, что мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны.

Читайте также: