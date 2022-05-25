Опрос показал, сколько украинцев хотят остаться в Польше после войны

Опрос показал, сколько украинцев хотят остаться в Польше после войны

В Польшу с начала широкомасштабной войны в Украину выехало больше всего граждан Украины.

В Польше по последним данным, в настоящее время может находиться примерно 1,2-1,3 млн. украинских граждан. 27% опрошенных украинцев хотят остаться в стране, в которой оказались из-за войны войны. Хотя большинство украинских беженцев еще не работают, однако намерены найти работу.

Об этом свидетельствует статистика ARC Rynek и Opinia.

На данный момент, согласно опросу, 83% мигрантов из Украины еще не работают. Но более половины украинцев заявляют, что намерены найти работу в стране.

Среди препятствий в трудоустройстве – языковой барьер. Но 78% граждан Украины говорят, что хотят выучить язык для облегчения поиска работы.

Вторым препятствием в поиске работы есть уход за детьми. Ведь почти половина принявших участие в опросе беженцев приехали в Польшу с несовершеннолетними детьми.

"Поэтому открытие школ и садиков для их детей, что уже происходит, может положительно повлиять на уровень занятости родителей, преимущественно матерей, ведь женщины составляют 91% всех прибывших в нашу страну беженцев", — говорится в отчете.

27% опрошенных украинцев изъявили желание остаться в Польше после окончания войны.

Среди тех, кто ответил, что хочет остаться в Польше после окончания войны – преимущественно молодежь. В группе 18-24 лет этот процент составляет 30%, тогда как в группе 24-34 лет – 26%.

Процент беженцев, желающих остаться в Польше и после окончания войны также выше в группе работающих – 30%.

Кроме того, как показывает опрос, 71% украинцев в Польше могут сами себя удерживать; 44% характеризуют свое материальное положение как среднее; 21% — используют помощь семей, в которых они живут; 18% – получают государственную помощь.

Исследование показывает, что 71% респондентов происходят из районов, непосредственно пострадавших от боевых действий. Большинство опрошенных беженцев приехали из средних и больших городов.

Как сообщалось, в Польше "взялись" за украинцев, получающих соцвыплаты, сотни людей уже потеряли их.

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