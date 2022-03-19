Опубликован график дополнительных эвакуационных поездов на 20 марта

Большинство рейсов – во Львов.

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных поездов на 20 марта.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отметим, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте "Укрзализныци".

Киев, Дарницкий вокзал:

8:00 – Интерсити+ Дарница-Львов;

17:00 – Интерсити+ Дарница-Львов.

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков-Львов;

11:30 – №229/230 Харьков-Ужгород.

Днепр:

20:00 – №234/233 Днепр-Чоп.

Краматорск:

13:00 – №267/266 Краматорск-Львов;

16:00 – №269/268 Краматорск-Львов.

Также дополнительные поезда отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм – в 19:13.

Напомним, что 20 марта состоится эвакуация мирных жителей из Киевской области и из Мариуполя.