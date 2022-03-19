Опубликован график дополнительных эвакуационных поездов на 20 марта

Большинство рейсов – во Львов.
"Укрзализныця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных поездов на 20 марта.
Об этом говорится в сообщении компании.
Отметим, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте "Укрзализныци".
Киев, Дарницкий вокзал:
- 8:00 – Интерсити+ Дарница-Львов;
- 17:00 – Интерсити+ Дарница-Львов.
Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков-Львов;
- 11:30 – №229/230 Харьков-Ужгород.
Днепр:
- 20:00 – №234/233 Днепр-Чоп.
Краматорск:
- 13:00 – №267/266 Краматорск-Львов;
- 16:00 – №269/268 Краматорск-Львов.
Также дополнительные поезда отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм – в 19:13.
Напомним, что 20 марта состоится эвакуация мирных жителей из Киевской области и из Мариуполя.
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