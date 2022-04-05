Опубликован полный список погибших в результате ракетного удара России по Николаевской ОГА

Опубликован полный список погибших в результате ракетного удара России по Николаевской ОГА

29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА.

Николаевская областная государственная администрация обнародовала список погибших в результате ракетного удара по зданию 29 марта.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА в Facebook.

"Утром 29 марта в результате ракетных обстрелов Николаева было разрушено здание облгосадминистрации. Мирные люди, выполнявшие свою работу, стали жертвами жестокого преступления российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Список погибших:

Аркушенко Владислав Александрович – военнослужащий в/ч 3039

Бинчева Мария Иосифовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики

Бойко Александр Александрович – директор КП "Хозтехобслуживание"

Бучковская Анжелика Мирославовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики

Гавриш Оксана Викторовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики

Григоренко Ирина Сергеевна – сотрудница Департамента финансов

Деменникова Татьяна Анатольевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики

Долгова Анастасия Олеговна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области

Заблоцкая Ольга Григорьевна – сотрудница управления инфраструктуры

Капуста Зульфия Мукаддасовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики

Кондратенко Дмитрий Иванович – военнослужащий Госспецсвязи

Кочетова Ирина Владимировна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики

Лавриненко Наталья Владимировна – сотрудница Департамента финансов

Лысык Валерия Александровна – сотрудница отдела обеспечения деятельности руководства аппарата

Литвинов Андрей Иванович – сотрудник сектора контроля аппарата

Лютов Владислав Игоревич – военнослужащий территориальной обороны

Мотельчук Владимир Сергеевич – военнослужащий территориальной обороны

Обеременко Кирилл Васильевич – военнослужащий в/ч 3039

Олейник Дмитрий Олегович – военнослужащий территориальной обороны

Оплят Константин Викторович – военнослужащий территориальной обороны

Острянин Дмитрий Владимирович – военнослужащий территориальной обороны

Павлюк Петр Степанович – военнослужащий территориальной обороны

Попова Светлана Николаевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики

Салнис Антон Дмитриевич – военнослужащий территориальной обороны

Солонара Артем Олегович – сотрудник Департамента финансов

Степасюк Андрей Васильевич – военнослужащий территориальной обороны

Токарев Владимир Владимирович – военнослужащий в/ч 3039

Торхова Надежда Александровна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области

Турбина-Хлопина Елена Михайловна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики

Тянулин Андрей Евгеньевич – сотрудник КП "Николаевский областной караул"

Фарафонов Сергей Викторович – военнослужащий территориальной обороны

Федоров Максим Владимирович – военнослужащий в/ч 3039

Хаитов Станислав Вячеславович – сотрудник отдела финансово-хозяйственного обеспечения исполнительного аппарата

Хомровый Николай Александрович – сотрудник сектора мобилизационной работы аппарата Николаевской областной военной администрации

Чернявский Андрей Владимирович – военнослужащий Госспецсвязи

Шамраев Виталий Владимирович – сотрудник отдела по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Шамонин Сергей Евгеньевич – военнослужащий территориальной обороны.

Напомним, 29 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по девятиэтажному зданию здание Николаевской облгосадминистрации.

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