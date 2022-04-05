Опубликован полный список погибших в результате ракетного удара России по Николаевской ОГА

29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА.
Николаевская областная государственная администрация обнародовала список погибших в результате ракетного удара по зданию 29 марта.
Об этом сообщила пресс-служба ОГА в Facebook.
"Утром 29 марта в результате ракетных обстрелов Николаева было разрушено здание облгосадминистрации. Мирные люди, выполнявшие свою работу, стали жертвами жестокого преступления российских оккупантов", — говорится в сообщении.
Список погибших:
- Аркушенко Владислав Александрович – военнослужащий в/ч 3039
- Бинчева Мария Иосифовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Бойко Александр Александрович – директор КП "Хозтехобслуживание"
- Бучковская Анжелика Мирославовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Гавриш Оксана Викторовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Григоренко Ирина Сергеевна – сотрудница Департамента финансов
- Деменникова Татьяна Анатольевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Долгова Анастасия Олеговна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области
- Заблоцкая Ольга Григорьевна – сотрудница управления инфраструктуры
- Капуста Зульфия Мукаддасовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Кондратенко Дмитрий Иванович – военнослужащий Госспецсвязи
- Кочетова Ирина Владимировна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Лавриненко Наталья Владимировна – сотрудница Департамента финансов
- Лысык Валерия Александровна – сотрудница отдела обеспечения деятельности руководства аппарата
- Литвинов Андрей Иванович – сотрудник сектора контроля аппарата
- Лютов Владислав Игоревич – военнослужащий территориальной обороны
- Мотельчук Владимир Сергеевич – военнослужащий территориальной обороны
- Обеременко Кирилл Васильевич – военнослужащий в/ч 3039
- Олейник Дмитрий Олегович – военнослужащий территориальной обороны
- Оплят Константин Викторович – военнослужащий территориальной обороны
- Острянин Дмитрий Владимирович – военнослужащий территориальной обороны
- Павлюк Петр Степанович – военнослужащий территориальной обороны
- Попова Светлана Николаевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Салнис Антон Дмитриевич – военнослужащий территориальной обороны
- Солонара Артем Олегович – сотрудник Департамента финансов
- Степасюк Андрей Васильевич – военнослужащий территориальной обороны
- Токарев Владимир Владимирович – военнослужащий в/ч 3039
- Торхова Надежда Александровна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области
- Турбина-Хлопина Елена Михайловна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
- Тянулин Андрей Евгеньевич – сотрудник КП "Николаевский областной караул"
- Фарафонов Сергей Викторович – военнослужащий территориальной обороны
- Федоров Максим Владимирович – военнослужащий в/ч 3039
- Хаитов Станислав Вячеславович – сотрудник отдела финансово-хозяйственного обеспечения исполнительного аппарата
- Хомровый Николай Александрович – сотрудник сектора мобилизационной работы аппарата Николаевской областной военной администрации
- Чернявский Андрей Владимирович – военнослужащий Госспецсвязи
- Шамраев Виталий Владимирович – сотрудник отдела по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
- Шамонин Сергей Евгеньевич – военнослужащий территориальной обороны.
Напомним, 29 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по девятиэтажному зданию здание Николаевской облгосадминистрации.
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