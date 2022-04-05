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Опубликован полный список погибших в результате ракетного удара России по Николаевской ОГА

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Опубликован полный список погибших в результате ракетного удара России по Николаевской ОГА

Управление ГСЧС в Николаевской области

29 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА.

Николаевская областная государственная администрация обнародовала список погибших в результате ракетного удара по зданию 29 марта.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА в Facebook.

"Утром 29 марта в результате ракетных обстрелов Николаева было разрушено здание облгосадминистрации. Мирные люди, выполнявшие свою работу, стали жертвами жестокого преступления российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Список погибших:

  • Аркушенко Владислав Александрович – военнослужащий в/ч 3039
  • Бинчева Мария Иосифовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
  • Бойко Александр Александрович – директор КП "Хозтехобслуживание"
  • Бучковская Анжелика Мирославовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
  • Гавриш Оксана Викторовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
  • Григоренко Ирина Сергеевна – сотрудница Департамента финансов
  • Деменникова Татьяна Анатольевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
  • Долгова Анастасия Олеговна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области
  • Заблоцкая Ольга Григорьевна – сотрудница управления инфраструктуры
  • Капуста Зульфия Мукаддасовна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
  • Кондратенко Дмитрий Иванович – военнослужащий Госспецсвязи
  • Кочетова Ирина Владимировна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
  • Лавриненко Наталья Владимировна – сотрудница Департамента финансов
  • Лысык Валерия Александровна – сотрудница отдела обеспечения деятельности руководства аппарата
  • Литвинов Андрей Иванович – сотрудник сектора контроля аппарата
  • Лютов Владислав Игоревич – военнослужащий территориальной обороны
  • Мотельчук Владимир Сергеевич – военнослужащий территориальной обороны
  • Обеременко Кирилл Васильевич – военнослужащий в/ч 3039
  • Олейник Дмитрий Олегович – военнослужащий территориальной обороны
  • Оплят Константин Викторович – военнослужащий территориальной обороны
  • Острянин Дмитрий Владимирович – военнослужащий территориальной обороны
  • Павлюк Петр Степанович – военнослужащий территориальной обороны
  • Попова Светлана Николаевна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
  • Салнис Антон Дмитриевич – военнослужащий территориальной обороны
  • Солонара Артем Олегович – сотрудник Департамента финансов
  • Степасюк Андрей Васильевич – военнослужащий территориальной обороны
  • Токарев Владимир Владимирович – военнослужащий в/ч 3039
  • Торхова Надежда Александровна – сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области
  • Турбина-Хлопина Елена Михайловна – сотрудница департамента экономического развития и региональной политики
  • Тянулин Андрей Евгеньевич – сотрудник КП "Николаевский областной караул"
  • Фарафонов Сергей Викторович – военнослужащий территориальной обороны
  • Федоров Максим Владимирович – военнослужащий в/ч 3039
  • Хаитов Станислав Вячеславович – сотрудник отдела финансово-хозяйственного обеспечения исполнительного аппарата
  • Хомровый Николай Александрович – сотрудник сектора мобилизационной работы аппарата Николаевской областной военной администрации
  • Чернявский Андрей Владимирович – военнослужащий Госспецсвязи
  • Шамраев Виталий Владимирович – сотрудник отдела по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
  • Шамонин Сергей Евгеньевич – военнослужащий территориальной обороны.

Напомним, 29 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по девятиэтажному зданию здание Николаевской облгосадминистрации.

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