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Опубликован список вражеских Telegram-каналов, маскирующихся под проукраинские

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Опубликован список вражеских Telegram-каналов, маскирующихся под проукраинские

Getty Images

Также каждому такому каналу дана характеристика.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опубликовал список вражеских Telegram-каналов, которые делают вид, что имеют проукраинскую позицию.

Об этом говорится в сообщении Центра в Сети 31 марта.

Там отметили, что публиковали уже вражеские Telegram-каналы, принципы их деятельности и средства воздействия. Однако каналы тоже были вынуждены приспособиться и изменили свою тактику.

В Центре отметили, что российские пропагандисты решили пойти на самый примитивный шаг – имитацию проукраинской позиции.

"Мы призываем не верить в такое изменение взглядов. Центр противодействия дезинформации следит за каждой публикацией и сделает все, чтобы каждый информационный террорист был наказан", – отмечается в сообщении.

Список таких Telegram-каналов:

  • Наглый
  • MediaKiller
  • Pavlovsky News
  • Глазами Украинца
  • Klymenko Time
Фото: Центр противодействия дезинформации / ©
Фото: Центр противодействия дезинформации

Напомним, российские хакеры атаковали НАТО и вооруженные силы некоторых восточноевропейских стран.

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