Опубликован список вражеских Telegram-каналов, маскирующихся под проукраинские

Также каждому такому каналу дана характеристика.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опубликовал список вражеских Telegram-каналов, которые делают вид, что имеют проукраинскую позицию.
Об этом говорится в сообщении Центра в Сети 31 марта.
Там отметили, что публиковали уже вражеские Telegram-каналы, принципы их деятельности и средства воздействия. Однако каналы тоже были вынуждены приспособиться и изменили свою тактику.
В Центре отметили, что российские пропагандисты решили пойти на самый примитивный шаг – имитацию проукраинской позиции.
"Мы призываем не верить в такое изменение взглядов. Центр противодействия дезинформации следит за каждой публикацией и сделает все, чтобы каждый информационный террорист был наказан", – отмечается в сообщении.
Список таких Telegram-каналов:
- Наглый
- MediaKiller
- Pavlovsky News
- Глазами Украинца
- Klymenko Time
Напомним, российские хакеры атаковали НАТО и вооруженные силы некоторых восточноевропейских стран.
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