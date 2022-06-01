Опубликована актуальная карта боевых действий в Украине: какая ситуация на фронтах

Минобороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на 1 июня. Так, самая трудная ситуация остается на Донбассе, юге и частично в Харьковской области.
На юге ВСУ продолжают наступление в районе Николаева и Херсона.
Об этом британское минобороны сообщило в Сети.
По данным карты, российские оккупанты продолжают наступление в районе Северодонецка, Бахмута, Тошковки и других населенных пунктов Донбасса. Эти данные подтверждаются информацией от Генштаба ВСУ.
Вблизи Харькова украинские военные продолжают наступление, пытаясь отодвинуть российских захватчиков в границу обоих государств.
На юге украинские войска продолжают наступление, а именно в районе Николаева и Херсона. Там оккупанты усиливают обстрелы, однако украинские защитники имеют успех.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, что контрнаступательные действия ВСУ на юге – это подготовка плацдарма для будущего наступления.
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