Опубликовано невиданное до сих пор видео из Ирпеня с кадрами уничтожения кемеровского СОБРа

Оккупанты были разбиты при попытке продвижения из Ирпеня в направлении Киева.

В Сети появилось видео, на котором зафиксированы события в Ирпене 25 февраля, а именно охваченная огнем колонна российского СОБРа из Кемерово.

Соответствующую видеозапись опубликовал журналист Андрей Нелипа.

"Ирпень, 25 февраля 2022 года, уже историческое видео, которое ранее не публиковалось", – говорится в подписи к ролику.

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Там также указано, что колонна кемеровского СОБРа была "накрыта" при попытке врага перейти мост с последующим движением на Киев. Так, были уничтожены БМП и "Кунги".

Российские средства массовой пропаганды тогда информировали, что погибли по меньшей мере 42 работника СОБР из Кемеровской области, среди которых был глава отряда Константин Огий с позывным "Абатом".

Ирпень, 25 февраля 2022 года, уже историческое видео, которое ранее не публиковалось. Пылающая колонна кемеровского СОБРа рашистов, накрытая при попытке перейти через мост. Бехи, кунги, шли на Киев, "наводит порядок" Андрей Нелипа Опубликовано Illya Ayzin Суббота, 10 декабря 2022 г.

Напомним, российские войска зашли в Ирпень в первые дни полномасштабного вторжения, а освободить город удалось 28 марта.

В результате нападения РФ в Ирпене было повреждено 71% территории, а именно более тысячи зданий. В Сети также были опубликованы жуткие кадры из изуродованного Ирпеня, сделанные с высоты птичьего полета.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказывал, как российские захватчики жестоко убивали мирных жителей города. В частности, однажды россияне расстреляли женщин и девушек, а затем танками ездили по их телам.

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