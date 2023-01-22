Опубликовано первое фото IRIS-T в Украине: комплекс сбил 100% целей во время боевого крещения

Зенитник рассказал, что IRIS-T – действительно современный, мощный и эффективный комплекс.

Украинский зенитчик Вадим, уничтожающий российские ракеты и дроны с помощью IRIS-T, рассказал, что во время боевого крещения в октябре комплекс сбил 100% целей.

Об этом сообщает "АрмияInform".

Техник зенитного ракетного обслуживания зенитной ракетной батареи Вадим – один из тех, кто прошел обучение работе с IRIS-T в Германии. По словам бойца, ожидания от использования новейшей установки оправдались: "Вы же сами видите результаты!"

"Немецкий комплекс действительно современный, мощный и эффективный. Уже во время первого боевого крещения в октябре прошлого года комплекс сбил 100% целей – это преимущественно крылатые ракеты", – рассказал Вадим.

По словам бойца, в начале полномасштабной войны его расчет работал на "Бук-М1".

"Сначала мы стояли в районе Чернобыля, потом перебазировались в другой район. Когда предложили поехать на учебу в Германию и овладеть новой техникой, согласился без раздумий", — рассказал зенитчик.

Он отметил, что поступление IRIS-T существенно усилило украинскую ПВО. Но такого оружия нужно больше для полной защиты больших территорий Украины.

"Нужны и NASAMS, и IRIS-T и другие мощные комплексы. Мы же в свою очередь без проблем овладеем новыми комплексами и сделаем все возможное, чтобы не упустить ни одного вражеского объекта", – заверил Вадим.

Фото: "АрмияInform"

Напомним, в декабре мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как IRIS-T показывает поразительные результаты работы в небе над областью, защищая ее от российского ракетного терроризма.

Заметим, накануне Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал весенний пакет военной помощи для Украины на 1 млрд евро. В частности, в этот пакет войдут системы IRIS-T с ракетами к ним.

Добавим, что именно IRIS-T, а также системы ПВО Patriot и NASAMAS, министр обороны Украины назвал Алексей Резников среди списка вооружения, необходимого для победы в войне.

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