Опубликованы новые заметки бойца КНДР: стало известно о страшном приказе

Северная Корея отправляет своих солдат на помощь РФ, чтобы те набрались боевого опыта и были готовы к потенциальной войне.

Из очередной записи в блокноте северокорейского спецназовца следует, что у воюющих на стороне России против Украины бойцов из КНДР есть приказ выполнять задачи даже ценой собственной жизни.

Об этом сообщили в Силах спецопераций Украины.

Запись в блокноте ликвидированного спецназовца из КНДР Генг Хонг Джонга свидетельствует о том, что его страна отправляет своих солдат на помощь России, чтобы те набрались боевого опыта и были готовы к потенциальной войне.

Отмечается, что у северокорейских войск есть приказ выполнять задачи даже ценой собственной жизни. В то же время лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает скрывать факт командировки своих войск в помощь России.

Украинские ССО опубликовали очередной перевод записи с блокнота северокорейского спецназовца, который был ликвидирован в Курской области:

"[подпункт треугольник] Задача: В то же время, самый важный из них (фронтов) – фронт антиимпериалистической и классовой борьбы, а самая важная задача – боеготовность. Еще раз подчеркну, что самая важная, жизненно важная задача для наших вооруженных сил – готовность на случай войны. Лозунг. "Все силы – на завершение подготовки к войне!", этого требует революция, этого требуют нынешние обстоятельства, это – боевой лозунг, который следует высоко поднять на флаг нашим вооруженным силам всех уровней".

В ССО отметили, что не могут обнародовать часть информации, поскольку она носит чувствительный характер и засекречена.

В записях бойца также говорится:

"Быть не батальоном, который берет на себя обязательство только на словах, а батальоном, умеющим действовать и сражаться сразу после получения приказа, подготовить универсальные батальоны, которые могут идеально выполнить любую задачу даже ценой смерти – это и есть цель, которой должен достичь каждый батальон в наших вооруженных силах, это и является духом этого съезда".

Заметки ликвидированного северокорейского спецназовца/Фото: ССО

Записи из блокнота бойцы КНДР прокомментировал руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко:

"С самого начала говорил, что цель Кима – опыт современной войны для использования его на Корейском полуострове, в том числе и для дроновых провокаций в приграничье с Южной Кореей для начала".

К слову, в ГУР Минобороны Украины сообщили, что российские спецслужбы получили приказ не допустить попадания солдат из КНДР в украинский плен. Россияне даже расстреливают раненых северокорейских бойцов во избежание этого.

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