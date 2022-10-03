Опубликованы тексты "договоров" о включении в состав РФ "новых территорий": какие границы придумал Путин

В Госдуму на ратификацию внесены тексты так называемых "международных договоров" о присоединении к России территории четырех временно оккупированных украинских регионов.

В воскресенье, 2 октября, российский президент Владимир Путин внес в Госдуму РФ проекты законов о присоединении временно оккупированных территорий Украины в состав Российской Федерации.

Согласно тексту "документов", которые появились в картотеке Госдумы, границы территорий, которые пытается аннексировать Кремль, определяются линией "на день их образования".

Отмечается, что "ДНР" и "ЛНР" станут Россией в пределах 2014 года, которые были установлены в их "конституциях".

Также читайте Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о попытке аннексии части Украины

Для всех четырех регионов их границы "определяются границами территории, существовавшей на день образования и день принятия в Российскую Федерацию".

Рассмотрение этих законов Госдума внесла в повестку дня на понедельник, 3 октября. Совет Федерации рассмотрит их на следующий день – 4 октября.

Российский Конституционный суд не увидел в этих "документах" никакого несоответствия основному закону РФ.

Напомним, Путин 30 сентября подписал документы о "присоединении" части Украины к составу РФ. Недавно там были проведены псевдореферендумы, на которых, как ожидалось, нарисовали подавляющее большинство голосов за вхождение в Россию.

Читайте также: