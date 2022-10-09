Опустошает белорусские склады и ведет переговоры с третьими странами: где РФ ищет ресурсы на войну

Так, из Беларуси в Россию в ближайшее время перебросят 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

Путинский режим делает все возможное для поиска дополнительных ресурсов для войны.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 9 сентября.

В настоящее время РФ ведет переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.

Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы Беларуси. В ближайшее время планируется перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

Российский "лендлиз" Украины

Неудивительно, что у россиян нечем воевать – трофейная российская техника сейчас составляет значительную долю военного вооружения Украины, сообщили в британской разведке.

ВСУ с начала войны захватили более 400 трофейных танков и почти тысячу бронемашин разного типа, рассказал командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.

Фактор Беларуси

Украинская разведка считает, что Путин пытается вовлечь белорусов в войну против Украины. Возле украинской границы находится 6 белорусских батальонов.

8 октября в Беларуси обвинили Украину в подготовке якобы удара по территории РБ. В Украине же отметили, что это может быть частью российского плана по организации провокаций.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Россия сменила свою ядерную риторику на угрозу нападения на Украину с территории Беларуси.