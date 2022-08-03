Опять Чернобаевка: ВСУ нанесли еще один удар по базе российских военных

Ракетно-артиллерийские подразделения украинской армии атаковали пункт базирования оккупационных войск в Чернобаевке.
Во вторник, 2 августа, украинские военные нанесли огневой удар по базе российских оккупантов в легендарной Чернобаевке Херсонской области
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
Отмечается, что удар нанесли ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.
Также авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам и один – по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах Херсонской области.
Кроме того, в Баштанском районе зенитно-ракетное подразделение сбило три крылатых ракеты Х-101.
Подтвержденные потери врага 2 августа на южном направлении составляют:
- 20 оккупантов;
- 2 танка Т-72;
- 1 гаубица "Мста-Б";
- 4 единицы автомобильной и бронированной техники.
В то же время на протяжении суток российские оккупанты нанесли два авиационных и два ракетных удара по украинским позициям. Атаки были совершены с временно оккупированных территорий юга.
"Также в течение дня в очередной раз атакован Николаев. 2 реактивных снаряда РСЗО "Ураган" попали в пригород. Жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении.
Напомним, в легендарной Чернобаевке Херсонской области в четверг, 28 июля , вспыхнул масштабный пожар. На месте возгорания были слышны звуки детонации – вероятно загорелся очередной российский склад боеприпасов.
Читайте также: