Опять Чернобаевка: ВСУ нанесли еще один удар по базе российских военных

Во вторник, 2 августа, украинские военные нанесли огневой удар по базе российских оккупантов в легендарной Чернобаевке Херсонской области

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Отмечается, что удар нанесли ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ.

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Также авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам и один – по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах Херсонской области.

Кроме того, в Баштанском районе зенитно-ракетное подразделение сбило три крылатых ракеты Х-101.

Подтвержденные потери врага 2 августа на южном направлении составляют:

20 оккупантов;

оккупантов; 2 танка Т-72;

танка Т-72; 1 гаубица "Мста-Б";

гаубица "Мста-Б"; 4 единицы автомобильной и бронированной техники.

В то же время на протяжении суток российские оккупанты нанесли два авиационных и два ракетных удара по украинским позициям. Атаки были совершены с временно оккупированных территорий юга.

"Также в течение дня в очередной раз атакован Николаев. 2 реактивных снаряда РСЗО "Ураган" попали в пригород. Жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении.

Напомним, в легендарной Чернобаевке Херсонской области в четверг, 28 июля , вспыхнул масштабный пожар. На месте возгорания были слышны звуки детонации – вероятно загорелся очередной российский склад боеприпасов.

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