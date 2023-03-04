Опыт украинских войск позволяет перестроить оборону вокруг Бахмута — пресс-секретарь ВСУ

Бахмут продолжает оставаться главным приоритетом для врага. Впрочем, опыт ВСУ позволяет перестроить оборону и в дальнейшем сопротивляться.

Об этом спикер Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, противник продолжает наносить ущерб инфраструктуре в районе города. А поездки генералов в Бахмут за последние дни, по его мнению, это четкий маркер того, что украинские силы будут сражаться за каждый метр своей земли.

"Бахмут на сегодня — это эпицентр войны. Только в районе самого города за сутки враг совершил 21 обстрел и произошло 9 боеприкосновений. Всего в районе населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут и Ивановское было зафиксировано 131 обстрел врага и с РСЗ артиллерии и произошло 38 боеприкосновений. Были убиты 155 кафиров, 239 получили ранения, а троих взяли в плен", — рассказал Череватый.

Полковник рассказал, что ситуация вокруг Бахмута остается тяжелой, но контролируемой.

"Для врага этот город приоритетная цель, однако наше командование и личный состав делают все, чтобы защищать этот населенный пункт и при этом наносить максимальные потери врагу", — заметил Череватый.

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Также он прокомментировал сообщение о подрыве двух важных мостов в районе Бахмута.

"Это война и в таком шквале огня уничтожаются и объекты критической инфраструктуры. Но опыт уже более чем годовой войны в большом масштабе и в целом 9-летней войны против оккупанта позволяет нам перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться, несмотря на то, что он наносит вред инфраструктуре", — пояснил Череватый.

Ситуация в Бахмуте

Украинские военные в Бахмуте Донецкой области из артиллерии уничтожили 25 российских солдат.

Несмотря на это, Вооруженные Силы готовятся покинуть часть Бахмута. Для этого украинцы создают условия.

Тем временем армия Путина сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Также высокой остается угроза нанесения Россией ракетных ударов.

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